Nåede du ikke på stranden denne uge? Bare rolig. Varmen fortsætter.

En hedebølge, der lige nu ligger over Afrika, bevæger sig nemlig op mod Europa fra syd.

Det er dog usikkert, om vi kommer til at opleve den i Danmark. Men én ting er forholdsvis sikkert: varmt bliver det.

DMI spår nemlig om høje temperaturer næste uge.

Tirsdag kan man nogle steder i landet opleve temperaturer på helt op til 28 grader.

»På tirsdag ligger temperaturen mellem 23-28 grader. Dagen efter falder den muligvis til mellem 20-25,« siger Mette Wagner fra DMI.

Selvom alt over 20 grader er sommervejr for de fleste danskere, så er det ikke helt nok til, at man kan kalde det en hedebølge.

Definitionen på en hedebølge er nemlig tre sammenhængende dage, hvor temperaturen ligger over 28 grader.

De skiftende temperatur er altså en indikator på, at bølgen måske ikke når helt op til os i Danmark.

»Der er højst sandsynligt steder i Europa, der kommer til at opleve en hedebølge, men om den kommer til Danmark, kan vi ikke sige noget om endnu,« fortæller Mette Wagner.

Hun forklarer, at den formentlig vil ramme Frankrig og Spanien.

»Den kommer måske op over Tyskland, men om den vil nå helt til Danmark er endnu meget usikkert,« siger hun.