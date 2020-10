Regn, regn og mere regn.

Der er ingen overraskelse, at det danske efterårsvejr er regnfuldt og køligt. Det er dog ikke hver dag, at vi kan se frem mod hele ti dage, hvor vi næsten vil have flere timer med regn, end vi har med tørvejr.

»De kommende ti dage ser det ikke ud til, vi får særlige lange tørvejrsperioder,« siger vagthavende ved DMI, Klaus Larsen.

Han spotter næsten en hel dag med tørvejr tirsdag i prognosen, og så ser det ellers ud til, at det våde og det tørre vejr vil kæmpe om døgnets timer.

»Vi kan være heldige at få et par tørre timer,« siger han med lidt sjov i stemmen og uddyber:

»Det vil formentlig blive sådan, at vi har hver anden dag med mest tørvejr og lidt regn. Og så bliver hver anden dag med regn.«

Hvornår det stopper, kan han på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, da den 10-døgnsprognose, han kigger på, naturligt nok kun viser vejret de kommende 10 dage.

»Det begynder fredag, hvor der vil falde lidt regn. Så får vi en lille pause det meste af lørdag, og så kommer der igen noget regn op sydfra søndag,« siger Klaus Larsen.

Søndag vil der falde mellem 10-12 mm.

Blæsten er på vej

Selvom det holder forholdsvist tørt lørdag, så skal vi da ikke snydes for lidt efterårsvejr.

Natten mellem fredag og lørdag vil et kraftigt blæsevejr trække ind over landet. Det kan betyde helt op kuling i de kystnære områder af landet, hvor vindstyrken kan runde 14 m/s.

I resten af landet vil man få hård vind.

»Vinden vil kunne mærkes allerede fredag, men vil tage til hen over natten. Sidst på natten vil den for alvor tage fat,« siger Klaus Larsen.