5-9 grader.

Sådan lyder prognosen for søndagen, hvilket er en del koldere, end det har været indtil nu.

Derfor er det en god idé at tage en ekstra trøje på indenunder vindjakken eller bare din vinterjakke, hvis du skal på søndagsudflugt. Og hvis ikke du har pakket dine solbriller væk med sommertøjet, kan du med fordelt tage dem på i dag.

»I øjeblikket er der en del byger i det jyske, som vil bevæge sig videre mod sydøst. Når solen engang står op om nogle timer, vil der være plads til, at den kan skimte om nogle timer,« siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

I den sydlige del af Danmark vil der dog være skyer på himlen sammen med solen, hvor Nordjylland vil være skyet den første del af dagen.

»I eftermiddag klarer det op, hvor det bliver mere skyet sydpå. Dog bliver det en klar aften, og det fortsætter i nat, hvor det bliver tørt og klart,« siger Bolette Brødsgaard.

Men i takt med at det klarer op, bliver det også en del koldere. Det kan mærkes ud på eftermiddagen, og natten til mandag vil der blive nattefrost, som gør, at man bliver nødt til at sætte et par minutter ekstra af mandag morgen, hvis man kører i bil på arbejde.

»Nattefrosten er en enlig svale. Som måske kommer igen sidst i næste uge,« forklarer meteorologen.

Det betyder også, at det bliver lidt varmere i temperaturen igen i løbet af næste uge.