Feriebyen Bodrum er ramt af massive oversvømmelser i disse dage.

Når man hører navnet Bodrum tænker de fleste danskere nok på sommerferie og solskin. Men sådan er det langtfra lige nu.

Torsdag væltede regn og hagl ned over byen, der ligger i det vestlige Tyrkiet ved Det Ægæiske Hav.

Det skriver det tyrkiske medie Daily Sabah.

De store nedbørsmængder har skabt vilde scener i byen, hvor biler driver med vandet gennem gaderne.

Det kraftige regnvejr begyndte i morgentimerne og tog til i styrke i løbet af dagen.

I takt med, at regnen fortsatte med at skylle ned over Bodrum, blev gader og fortove oversvømmet af de store vandmængder, viser videoer delt på de sociale medier.

De lokale myndigheder kæmper stadig med at redde hjem og bygninger fra de kraftige vandmasser, skriver Daily Shabah.

Bodrum'un afet raporu: Taş taş üstüne kalmadı! https://t.co/XSwARPKpei pic.twitter.com/kXEL4rVi9d — Egedesonsöz (@egede_sonsoz) November 30, 2018

#Bodrum da bulunan bir tanıdığın gönderdiği video saat 16:18 itibariyle... pic.twitter.com/ICVbSM5XCo — Aydın/Berkin (@ababam__) November 29, 2018

Det er anden gang på blot to uger, at feriebyen Bodrum bliver ramt af oversvømmelser i forbindelse med kraftigt nedbør.

Den 18. november åbnede himlen sig også over den vesttyrkiske by og oversvømmede gader, hjem og forretninger.

Det fik lokale forretningsejere til at kritisere myndighederne for ikke at være forberedt på uvejret.

»Hvert år ser vi det her problem. De nødvendige forholdsregler er ikke blevet taget. Jeg har lidt stor skade, og mine ejendele er ikke noget værd længere,« kritiserede skrædderen Mustafa Ates.