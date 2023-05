Nu gik det lige så godt. Solen stod højt på himlen, og det duftede af sommer.

Men tirsdag aften er det for en stund slut, for regnen har ramt Danmark.

I Sønderjylland og ved Vestkysten er de første dråber allerede begyndt at falde, fortæller vagthavende ved DMI, Pernille Hansen.

Og resten af landet kan godt forberede sig på, at det også kommer deres vej.

»Jeg tror, at hele landet får noget på et eller andet tidspunkt. Så er der nogen, der får mere, og der er nogen, der får mindre, men bornholmerne får måske først noget i morgen eftermiddag eller aften,« forklarer hun.

Synderen bag det vand, som vi nu får ned over os, er en koldfront, der skal passere landet.

»Og det gør den i løbet af i morgen. Så det er den, der er skurken. Den kommer vestfra og bevæger sig østpå, men der er mulighed for, at der kan komme lidt byger i det jyske, efter koldfronten er passeret, altså tirsdag aften.«

Med til regnen følger der også et varsel om risiko for kraftig regn og skybrud. Kriteriet for kraftig regn er, at der falder mere end 24 millimeter regn på seks timer, mens kriteriet for skybrud er mere end 15 millimeter på 30 minutter.

Derfor er det også en god idé at være ekstra opmærksom i eksempelvis trafikken, hvis man skulle blive fanget i et skybrud.

»Hvis der kommer et skybrud, er det 15 millimeter på en halv time. Det er ret intenst, og kan godt være farligt. Det nedsætter sigtbarheden og kan give glatte og våde veje, så det er klart noget, der kan være lidt farligt.«