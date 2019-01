Allerede 1. januar bliver Danmark ramt af årets første storm.

Den fører både forhøjet vandstand og risiko for farlige situationer med sig.

»Natten til tirsdag vil vinden tage til over hele landet. Allerede nu er der hård vind til kuling i Nordjylland, og der er målt vindstød af stormstyrke ved Skagen,« siger vagthavende metrolog ved DMI, Frank Nielsen til B.T.

Men det er blot begyndelsen.

DMI varsel om vindstød af stormstyrke : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/ZD72PyDPa6 — DMI (@dmidk) January 1, 2019

I løbet af nytårsdag tager vinden til over hele landet. Det skyldes et lavtryk, som bevæger sig ned over Danmark fra nordvest.

»Det bliver meget blæsende, især ved kysterne, hvor der kan komme vindstød af stormstyrke over hele landet. Voldsomst bliver det ved de nordvestvendte kyster,« siger Frank Nielsen.

DMI har udsendt et varsel om voldsomt vejr langs den jyske vestkyst, og Frank Nielsen frygter, at vejret kan føre til decideret farlige situationer.

»Der er risiko for, at træer langs vejene vælter, og at tagsten falder ned,« advarer han.

»Derudover vil blæsten uden tvivl påvirke trafikken på vejene og ikke mindst de danske broer,« fortsætter den vagthavende metrolog.

Vinden drejer mod nord i aften og begynder langsomt at aftage i løbet af natten til onsdag.

Men det betyder på ingen måde, at det er slut med det dramatiske vejr.

»Vinden presser store mængder vand fra Østersøen mod det sydlige og østlige Danmark, og det vil give forhøjet vandstand på op mod 1,6 meter fra tidlig onsdag morgen,« siger Frank Nielsen.

Vi går mod et par blæsende dage og forhøjet vandstand flere steder. https://t.co/Ess0nW8lWL Billedet er taget af Martin Drevs i december 2013, hvor stormen Bodil fik vandstanden op på svimlende 2 m i Roskilde fjord. Så galt ser det ikke ud til at gå denne gang. Godt nytår pic.twitter.com/UR6hTPyp6Y — DMI (@dmidk) December 31, 2018

Sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet og det vestlige og østlige Storebælt vil blive hårdest ramt, men også Nordsjælland, Nordlige Lillebælt og Nordfyns kyst vil opleve forhøjet vandstand.

»Havne og lavtliggende områder vil blive oversvømmet. Hvor hårdt oversvømmelserne rammer, vil være meget forskelligt fra område til område og by til by,« siger Frank Nielsen.

DMI har udsendt et varsel om forhøjet vandstand, som du kan læse her.

Udover blæsten og den forhøjede vandstand fører lavtrykket også koldere temperaturer med sig. Onsdag og torsdag nat vil temperaturen komme under frysepunktet. Dog er der som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget:

»Til gengæld bliver det klart vejr. Vi får solen at se nytårsdag,« afslutter DMI's vagthavende metrolog.