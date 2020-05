Adam Reece Thulesen blev fanget på sin båd ved Bahamas, da corona lukkede verden ned.

Og som om det ikke var slemt nok, har et lyn kortsluttet alt elektronisk udstyr ombord.

Han har dog ikke tænkt sig at efterlade sit skib, Y/S Rosa, og nu søger han en måde at komme helskindet hjem til Danmark.

Det fortæller Adam Reece Thulesen i et interview med B.T., der må foregå over messenger, da han hverken har adgang til telefon eller en stabil internetforbindelse.

Adams plan var oprindeligt at sejle med 5 gaster ombord fra Bahamas til Florida og derfra op langs USA til Canada.

Derfra skulle de krydse Labradorhavet til Grønland, hvor de skulle tilbringe sommeren i de smukke fjorde og bygder.

»Jeg har tidligere sejlet i Grønland som gast på Søværnets inspektionsskibe, og hele planen med turen var at vise mine venner Grønlands storslåede natur,« skriver Adam Reece Thulesen.

Ifølge planen skulle de lægge til i Århus i slutningen af september, men planen gik i vasken, da corona lukkede verden ned.

Skibet S/Y Rosa, som Adam Reece Thulesen og hans fem gaster sejlede til Bahamas på. Foto: Privatfoto Vis mere Skibet S/Y Rosa, som Adam Reece Thulesen og hans fem gaster sejlede til Bahamas på. Foto: Privatfoto

Skibet Rosa lagde til i Nassau, dagen før Bahamas lukkede sine grænser. De kom fra det lukkede Cuba, og havde derfor ikke hørt om den tilspidsede corona-situation.

De fire gaster valgte at følge Udenrigsministeriets opfordringer til danskere om at komme hjem, men Adam kunne ikke bære tanken om at efterlade sit skib, der havde været hans hjem de sidste tre år.

Han tog en beslutning om at blive på båden, selvom det kunne blive en ensom corona-karantæne til søs. Men ensomt blev det ikke:

»Heldigvis valgte Peder at blive ombord på trods af, at jeg havde fortalt mine gaster, at de selvfølgelig skulle gøre, som de selv synes var bedst. Jeg følte mig som den heldigste i verden, fordi han ville blive,« skriver Adam Thulesen.

Da de andre gaster rejste hjem, valgte Peder at blive på Y/S Rosa med sin ven Adam. Vis mere Da de andre gaster rejste hjem, valgte Peder at blive på Y/S Rosa med sin ven Adam.

Båden var det perfekte sted at isolere sig. De to kammerater fyldte båden til randen med proviant, tankede diesel og vand, og sejlede sammen med en anden dansk båd fra Nassau til Staniel Cay, hvor de ville afvente sæsonen for at sejle østover til Azorerne.

Tiden blev brugt på at fiske og ordne småprojekter på båden. Vennerne snittede et helt skakspil, og sejlede kun ind til land for at proviantere.

Men sidste lørdag skete der noget, der ændrede alt for de to sejlere. Sorte skyer begyndte at samle sig overalt omkring dem, og på lang afstand kunne de se lyn slå ned over havet.

»I mens jeg stod i lugen op til cockpittet, kom det vildeste brag. Den højeste lyd, jeg nogensinde har hørt. Jeg fór sammen i begge mine knæ, og kiggede straks på Peder, som kiggede ud af det forreste lukaf med store øjne,« skriver Adam.

Peder havde set gnister fyge omkring agterenden af båden. Lynet var slået ned i båden.

Heldigvis var ingen af dem kommet noget til, men den ene alarm efter den anden begyndte at hyle på skibet.

Senere kunne Adam konstatere, at det meste af bådens elektroniske grej havde taget skade.

Og så er der pludselig langt til Danmark.

Skibet, Y/S Rosa. Foto: Privatfoto Vis mere Skibet, Y/S Rosa. Foto: Privatfoto

Vennerne har formået at fikse de mest livsnødvendige ting som lys og strøm til vandpumpen, men alt udstyr til at sejle såsom ekkolod, autopilot, navigationsgrej og kommunikationsudstyr er røget.

Skibet er forsikret, men selvrisikoen for lynnedslag i Caribien er på 60.000 kroner. Samtidig går vennerne glip af de øvrige gasters økonomiske bidrag, der skulle være med til at dække udgifterne.

Da lufthavnene er lukkede, er det ikke muligt at flyve nye gaster ind fra Danmark, hvilket betyder, at de kun er to til at sejle skibet, der i tilgift er blevet invaderet af kakerlakker.

At efterlade Rosa er dog heller ikke en mulighed, og hvis de venter til efteråret, kan de ikke sejle over Atlanten på grund af stormvejr. Med en håndholdt GPS, gamle trofaste søkort af papir og elektroniske søkort på en tablet, er det nu vennernes plan at krydse atlanten og komme hjem til Danmark.

Det er lykkedes de to langturssejlere at sejle fra Bahamas til Bermuda uden elektronisk udstyr og radiokommunikation. Foto: Privatfoto Vis mere Det er lykkedes de to langturssejlere at sejle fra Bahamas til Bermuda uden elektronisk udstyr og radiokommunikation. Foto: Privatfoto

»Det er en kæmpe udfordring, vi står overfor - men vi er blevet enige om at gøre det, for vi stoler på hinanden og skibet. Vi gør det, selvom vi er blevet ramt af alt, en sejler kan blive udsat for.«

Det er lykkedes dem at sejle fra Bahamas til Bermuda - uden radio og elektronisk udstyr.

»Vi fik sat det hele på en prøve, også venskabet. Heldigvis er Peder og jeg noget af en duo, og vi taler helt samme sprog altid,« skriver Adam.

Hjemme i Danmark er deres familier temmeligt bekymrede og har startet en indsamling, der forhåbentligt kan hjælpe de corona-ramte langturssejlere.