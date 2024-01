Læs det fulde svar fra Solrød Kommune her:

Solrød Kommune, KLAR Forsyning og Beredskabet har gennem dagen i går, hele natten og dagen i dag været særdeles opmærksomme på regnvands-situationen i kommunen og i kommunens vandløb. Vi har løbende arbejdet så effektivt som muligt for at undgå skadevoldende oversvømmelser, bl.a. ved aktivering af entreprenører med pumper, oprensningsmateriel og gravemaskiner.

Vores udfordring er fler-sidet, fordi vi grundet de seneste måneders megen regn har haft ekstrem kraftig afstrømning i alle vores vandløb. Vores primære fokus er at forhindre skadevoldende oversvømmelser på boliger og kritisk infrastruktur, hvorfor vi har søgt at bortlede regnvand fra oplandet til Køge Bugt gennem vandløbene. Havde vi ikke sikret afledning af de enorme regnmængder , ville store dele af Solrød Kommunes byområder være blevet oversvømmet med en betydelig katastrofe som konsekvens.

Regnvandsmængderne, der skal afledes, er så voldsomme, at det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt store pumper eller trykledninger til overpumpning af al regnvandet. De eneste "vandveje" , der kan bortlede regnvandet ud af byområderne er de kommunale vandløb.

De seneste 24 timer er vi så blevet dobbelt ramt, fordi den stærke østenvind har fået havvandstanden i Køge Bugt til at stige kraftigt. DMI's prognose tirsdag d. 2. januar pegede på en havvandstand omkring 1,1 m over normalen, hvilket nok er et højt, men ikke et kritisk niveau - der er af samme årsag heller ikke udsendt varsel om stormflod.

DMI's prognose viste sig desværre ikke at holde stik, vandstanden toppede i dag omkring 1,4 m . Havvandet er nu heldigvis på vej ned igen og vi forventer, at vandet i løbet af dagen falder til omkring 1,0 eller lavere. Normal vandstand omkring 0,3 m over normalen forventes fredag. Situationen følges naturligvis løbende.

Den uventet høje havvandstand har haft betydning for vandløbenes evne til at transportere og udlede regnvandet. Vand løber jo som bekendt nedad og man kan ikke lede vand fra et vandløb ud i havet, hvis havets vandstand er højere end vandløbets. Derfor er det havvandstanden, der har været bestemmende for, hvor højt vandstanden i vandløbene nær havet har stået gennem de seneste dage.

Vi har som nævnt været i beredskab omkring situationen og sikret, at vandløbene kunne modtage og bortlede vandet så effektivt, som det fysisk er muligt - vi har endda iværksat supplerende pumpning med flere meget store pumper ved udløbet fra Solrød Bæk, der er det vandløb, der løber forbi bl.a. Lyngvej, hvorfra du er blevet kontaktet. Vi har således øget vandløbets naturlige afstrømning med knap 1000 l/s - dette svarer til en forøgelse på ca. 25% af vandløbets kapacitet.

Men det kan i forbindelse med så ekstrem kraftig og vedvarende regnvejr ikke undgås, at en høj vandstand i vandløbene påvirker de lavest liggende områder langs vores åer, hvor mange har valgt at bosætte sig. Solrød Kommune har i det omfang det har været muligt arbejdet på at sikre disse borgeres huse - men ikke deres haver. eller andre områder, hvor vandet jo ikke vil medføre betydende skader. Beredskabets indsats fokuseres på at undgå "skadevoldende oversvømmelser", hvilket er lykkedes - vi har endnu ikke modtaget henvendelser om oversvømmede boliger.

Det bør her nævnes, at det ikke er kommunens, forsyningens eller beredskabets fokus eller for den sags skyld ansvar at sikre borgere i lavtliggende ejendomme mod regnvand på indkørsler og i haver i perioder med kraftig nedbør. Ansvaret for en sådan indsats ligger entydigt hos den enkelte lodsejer, og hvis man som lodsejer ikke selv agerer, så er der naturligvis risiko for, at enkelte vil blive oversvømmet, hvis der ikke ageres i tide.

Solrød Kommune har til dette formål sørget for mulighed for at borgerne selv kan hente sandsække mv. , et tilbud som en del borgere har benyttet sig af. https://www.solrod.dk/borger/servicemeddelelser/lea/varsel-om-mulige-oversvoemmelser.

Det kan supplerende oplyses, at Kommunens vandløb kontrolleres for, om der forekommer tilstopning som følge af f.eks. sedimenttransport. En sådan tilstopning kunne potentielt reducere vandløbenes kapacitet. Solrød Bæk er senest indmålt 24. november 2023. Ved denne lejlighed blev det konstateret, at vandløbets dimensioner overholder det gældende vandløbsregulativ.

Vi har desuden oprenset vandløbsudmundingerne med gravemaskiner, der skylles op i vandløbene som følge af de kraftige bølger. Der er oprenset i går og der oprenses desuden i dag - netop for at sikre, at vandløbene har den størst mulige kapacitet.

Vi arbejder fortsat på at bidrage til at undgå oversvømmelse i borgernes boliger. Men vand i haver og på vejene kan ikke undgås - men må trods alt være at foretrække fremfor vand i husene.