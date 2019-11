Et uundgåeligt spørgsmål, når julen nærmer sig: Får vi en hvid jul?

Det tyder desværre ikke på det.

»Normalvis ligger den landsdækkende chance for en hvid jul på omkring ti procent,« fortæller langtidsmeteorolog Steen Hermansen - holder en kort pause - og fortsætter:

»I år er den helt nede omkring fem procent.«

I 2010 oplevede man senest en landsdækkende hvid jul. Her er en traktor ved at rydde sne på Bornholm den 28. december. Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere I 2010 oplevede man senest en landsdækkende hvid jul. Her er en traktor ved at rydde sne på Bornholm den 28. december. Foto: Jonas Vandall Ørtvig

Dog understreger han, at man ikke med sikkerhed kan afvise, at sneen falder den 24. december, før cirka en uge op til datoen.

»Hvis - og jeg gentager - hvis vi bliver passeret af et kraftigt lavtryk, og vinden henter kulden med ned, så kan det lade sig gøre,« siger Steen Hermansen.

Sker det, så er han nødt til igen at slukke håbet for dem, der ikke bor ved de nævnte kyststrækninger.

Det er nemlig primært den sydlige del af Sjælland, Jyllands østkystområder og de omkringliggende øer, blandt andet Lolland Falster og Bornholm, der vil få glæde af sådan et lavtryk.

Er det rigtig jul, når den ikke er hvid?

»Der er størst sandsynlighed for, at den generelle vejrtype kommer til at minde om den, vi oplever nu,« fortæller langtidsmeteorologen.

Det vil sige temperaturer mellem tre og syv grader krydret med gråvejr, blæst og lidt regn.

Men Steen Hermansen efterlader os med et lille håb.

»Der kan nå at ske hvad som helst,« afslutter han.