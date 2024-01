2023 er det varmeste år endnu registreret.

Målingerne begyndte i 1850, og der har altså ikke tidligere været målt så høje temperaturer, som vi oplevede i 2023.

Det skriver DMI på deres hjemmeside.

'De globale temperaturer nåede exceptionelt høje niveauer i 2023,' skriver de DMI på deres hjemmeside.

Den globale gennemsnitstemperatur for året ender på 14,98 grader, hvilket er 0,17 grader varmere end den tidligere rekord fra 2016.

Det er særligt temperaturerne fra juni måned og frem, der har ført til den nye rekord.

»Det er temperaturer, som desværre er forbundet med bekymrende vejrekstremer,« siger Adrian Lema, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.

Middeltemperaturen på globalt plan har nærmet sig grænsen på 1,5 grader, som blev aftalt i Parisaftalen, i 2023.

Martin Stendel, der er klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning på DMI, påpeger også, at det er 'meget sandsynligt,' at de varme temperaturer fortsætter i 2024, selvom han ikke vil spå om en ny rekord.