Efter en ganske regnvåd torsdag, som endda også bød på lokale skybrud, så sker der noget fredag.

Dagen i dag betegnes nemlig som en 'skiftedag'.

Og det er gode nyheder, hvis du har savnet solen og sommerligt vejr.

I en vejropdatering på DMIs hjemmeside indleder meteorolog Erik Hansen med at forklare, at det lavtryk, der torsdag kastede vand af sig over store dele af landet, fredag er rykket til det østlige Sverige.

Dog kan der i begyndelsen af fredagen være tågebanker, mens der i den østlige del af landet kan være spredt regn.

Men så sker der også noget.

»I løbet af dagen klarer det op med nogen eller en del sol og kun enkelte byger, samt temperaturer op til 22 grader,« forklarer Erik Hansen.

Og det smitter også af på vejret den kommende tid.

Weekenden står nemlig til at byde på lørdag om lørdagen, mens der dog kan komme lidt flere skyer om søndagen.

»I løbet af weekenden opbygges et stort højtryk over det centrale Europa. Det betyder dage med tørt vejr, og termometret kommer igen på den lune side af 20 grader,« forklarer meteorolog Erik Hansen i sin vejrkommentar og tilføjer:

»Højtrykket ventes at blive liggende et godt stykke ind i næste uge, så efteråret kommer til at starte rigtigt mildt og flot.«