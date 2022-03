Du er stået op til en tåget, grå og skyet onsdag.

Og selvom den tåge, der i morgentimerne ligger tungt over store dele af landet, letter i løbet af formiddagen, så er der ikke megen opmuntring på den anden side.

»Det ser lidt kedeligt ud. Vi får det lidt mere skyet, end vi har været vant til de seneste dage. Når tågen letter, er der kun lidt sol i vente. Nogle steder vil det være skyet hele dagen.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Erik Hansen.

Bedst ser det ud i Sønderjylland og Midtjylland, hvor der kan være chancer for at få et glimt af solen i løbet af dagen.

Ellers er der ikke den store variation i vejret fra landsdel til landsdel.



København, Odense, Aarhus og Aalborg

Normalt kigger vi særligt på de fire største byer, men Erik Hansen har et kort og klart svar på, om der er forskel på vejret i de fire metropoler denne onsdag:

»Nej. Så kort kan det siges.«

Det bliver med andre ord gråt og skyet over hele linjen.

Men der er ingen grund til at fortvivle, hvis du er typen, der har det bedst med et par solbriller og en café latte på en fortovscafé.

Vi skal nemlig ikke vente længe, før solen vender tilbage.

Torsdag bliver godt nok også grå og skyet og måske også med noget regn, men så vender det smukke forårsvejr tilbage.

»Fredag får vi en rigtig flot dag, og det holder weekenden over,« siger Erik Hansen og lover en weekend med »masser af sol.«

Faktisk vil højtrykket være hele 100 hektopascal, og det er ifølge Erik Hansen meteorologsprog for, at der kommer knald på solen.