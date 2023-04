Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et kraftigt højtryk er ved at blive bygget op over det centrale Skandinavien.

Det er noget, der kommer til at få stor betydning for, hvordan vejret kommer til at udvikle sig denne uge herhjemme – og det er til den solrige og ganske lune side.

Nogle steder kan temperaturen endda lokalt komme op nær de 20 grader.

Det skriver meteorolog Martin Lindberg i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside natten til mandag.

Meldingen kommer i kølvandet på en – for april – meget våd uge.

»April er klimatologisk årets tørreste måned med i gennemsnit 38,5 millimeter nedbør på landsplan, hvilket svarer til omkring 9 millimeter per uge, men den seneste uge faldt der hele 25,5 millimeter nedbør,« forklarer han.

Det kraftige højtryk, der er ved at blive bygget op, gør dog, at vi denne uge kan se frem til mere tørt, solrigt og lunt vejr.

»Højtrykket bevæger sig kun lidt mod vest og ventes stort set at blive liggende over eller lige vest for Norge. Højtrykket vil sende tør luft ned over Danmark fra nordøst, og det betyder overvejende stabilt og tørt vejr med en del sol,« forklarer Martin Lindberg.

Dog kan der midt på ugen komme en periode med lidt friskere vind – især på Bornholm – og lidt flere skyer ved Østersøen.

Overordnet set ser ugen dog god ud for dem, der sætter pris på forårssolen.

Og ikke mindst på forårsvarmen:

»Vi kan altså se frem til flere dage med solrigt vejr og relativt lune temperaturer, som oftest når op mellem 10 og 15 grader, på Bornholm og ved kyster med pålandsvind dog noget køligere,« skriver meteorologen i sin vejrkommentar og tilføjer:

»Fra torsdag ventes yderligere noget lunere luft ind over landet østfra, og fredag-lørdag kan temperaturen stedvis nå op til 18 grader i Jylland, måske lokalt nær de 20 grader.«