Et gigantisk hul i Solen har netop udsendt en byge af partikler mod jorden.

Et hul, der er mere end 60 gange større end Jorden.

Det skriver Videnskab.dk ifølge Sciencealert.

Bygen af partikler, der bedre er kendt som solstorme, kan rode gevaldigt med teknologien på Jorden.

I 2019 mente et hold forskere at have fundet beviser på en kraftig solstorm, der ramte for mere end 2000 år siden. Her mener man, at Jorden blev ramt af en helt enorm mængde stråling.

Rammer en lignende solstorm kan det få konsekvenser i form af, at både strøm og teknologisk infrastruktur vil blive forstyrret i en alvorlig grad.

Dog er der ifølge Sciencealert umiddelbart ikke grund til at være bekymret for det seneste udbrud fra Solen.

På trods af hullets gigantiske størrelse, er der kun tale om en mild solstorm i denne omgang.

Hullet i Solen er et såkaldt koronahul, som er et stort område på solen, hvor magnetfeltet åbner sig.