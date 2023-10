»Regn og blæst. Rigtigt efterår.«

Ugens sidste hverdag bliver en vaskeægte regnvejrsdag.

Eller, som den vagthavende meteorolog hos DMI beskriver den, en »rigtig indedag.«

Henning Gisselø tøver faktisk ikke med at kalde det frontsystem, der skal hen over Danmark fredag, for »et frygteligt regnvejr.«

»Vi er ikke oppe i nærheden af skybrud eller noget i den stil, men det bliver vådt,« siger han og tilføjer:

»Og det er hele landet, der får vand.«

Og som om det ikke var slemt nok, så bliver det også temmelig blæsende.

I det hele taget byder de kommende dages vejr på blæsende og køligt efterårsvejr, men bortset fra fredagen er der kun udsigt til »enkelte byger.«

»Det er blevet efterår. Det kan vi ikke løbe fra,« siger Henning Gisselø.

Men trods enkelte byger i det jyske og en vind, der aftager i løbet af dagen, så tøver han ikke med at love, at torsdagen bliver med »relativt pænt« vejr.

Temperaturerne sniger sig ikke op på mere end 12 til 15 grader, og vinden vil gøre sit til, at det føles koldere, forklarer han.

Prognoserne for vejret i efterårsferien er forholdsvis opmuntrende – årstiden taget i betragtning. I hvert fald hvis man ikke har tænkt sig at feriere i det vestjyske.

Alle andre steder end der bliver det nemlig »pænt med sol og kun enkelte byger.«

»Når fredagen er overstået, kommer vi til at ligge i en kølig strømning, hvor der ikke er specielt mange byger – bortset fra i Vestjylland. Resten af landet får en hel del solskin,« lover Henning Gisselø.