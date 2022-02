Februar er notorisk kendt for at være en kold måned.

Men sådan er det ikke lige nu. Tværtimod. Faktisk er det for tiden ganske mildt – og det fortsætter sådan.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard, tidligt tirsdag morgen.

Allerede nu ligger temperaturen de fleste steder på omkring fire til seks grader, mens den i løbet af dagen vil komme op på syv grader mange steder.

»Det er mildt for februar, som traditionelt er den koldeste måned,« forklarer Bolette Brødsgaard.

Vejret lægger ud med at være skyet fra morgenstunden de fleste steder, og der kan komme lidt dryp.

»Men det tørrer snart ud, så kommer der noget sol frem. Så det er jo dejligt,« siger meteorologen.

Fra formiddags- og eftermiddagstimerne venter der os derfor noget ganske flot og solrigt vejr:

»Alt i alt bliver det en meget pæn dag.«

På den anden side af det venter der os sidst på dagen nogle nye frontskyer, som lige nu ligger over England, der også kan give lidt dryp og regn.

Det milde vejr fortsætter dog:

»Det bliver ved med at være mildt det næste lange stykke tid med dagstemperaturer på omkring fem til syv grader. Så overvejende er det en mild vinterferie, vi har gang i,« siger Bolette Brødsgaard og fortsætter:

»Det skyldes blandt andet også, at vi ligger i en lidt frisk vestenvind, og det plejer at holde temperaturen noget oppe.«

Det forhindrer dog ikke skiftende fronter i at komme ind over landet – ligesom den front, vi har fra morgenstunden, og den der venter til aften.

Ser man på landets fire største byer, er der ikke de helt store forskelle denne tirsdag.

»Det bliver meget det samme, men der er lidt med timingen af nedbøren,« siger Bolette Brødsgaard.

Aalborg og Aarhus

I Aalborg og Aarhus bliver vejret meget ens, og det varer ikke længe, før solen kommer frem i løbet af formiddagen i de to byer.

»Allerede i løbet af eftermiddagen bliver det overskyet igen. Det holder dog tørt indtil aftenstid,« siger meteorologen.

Odense

Her er det nok først hen omkring frokosttid, at der kommer noget sol igennem, men også her holder det tørt til engang i aften.

Sidst på dagen bliver det også mere skyet.

København

»Vi tager en skyet formiddag, og her til morgen kan der komme lidt regn,« siger Bolette Brødsgaard.

Til eftermiddag kommer solen frem – og så slutter dagen med nogen sol og kun få skyer.