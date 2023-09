Englændere, der holder af køligt vejr og hader alt for varme somre, må oftere og oftere vende mundvigene nedad.

Antallet af temperaturrelaterede dødsfald på varme dage er nemlig mere end fordoblet i England fra 1990 til 2022, skriver Sky News.

Nye tal fra Office for National Statistics viser, at der i gennemsnit var 2.866 dødsfald på de varmeste dage i 2022, mens der til sammenligning var 1.417 i 1990.

Det er en stigning på 102 procent.

Her ses, hvordan en af garderne med bjørnehue uden for Bucking Palace fik vand for at holde varmen ude i 2022. Foto: Matt Dunham/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses, hvordan en af garderne med bjørnehue uden for Bucking Palace fik vand for at holde varmen ude i 2022. Foto: Matt Dunham/AP/Ritzau Scanpix

Sidste sommer havde englænderne da også en ekstrem varmt sommer.

For første gang nogensinde var temperaturen over 40 grader på den store ø.

Det var 19. juli sidste sommer i Heathrow, der ligger lige uden for London.

Den hidtidige rekord var 38,7 grader, der blev målt i 2019.

Her er det en dame, der sidder og får sol ved Themsen, der går gennem London. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her er det en dame, der sidder og får sol ved Themsen, der går gennem London. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

Tallene viser da også, at det er området omkring London i den sydlige del af England, der har haft de højeste temperaturer.

Og de meget høje temperaturer har da også ret så store konsekvenser i England.

Den britiske transportminister, Grant Shapps, erkendte i sidste år, at landets infrastruktur ikke er gearet til de stigende temperaturer, og at det vil tage mange år, før landet kan håndtere ekstrem varme.

»Vi har set en betydelig forstyrrelse af trafikken. Infrastrukturen, hvoraf meget er fra den victorianske tidsalder, er simpelthen ikke bygget til at klare den her slags temperaturer,« sagde ministeren til BBC.

Her ligger en person i en grund ved St. James Park i London i august sidste år. Foto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ligger en person i en grund ved St. James Park i London i august sidste år. Foto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

Sidste sommer var England da også ramt af flere end normalt på grund af de voldsomme temperaturer.

Især forstæder til London var ramt af brænde, hvor huse gik op i flammer.

19. juli sidste år erklærede brandvæsenet i London en »major incident« (en stor hændelse, red.), da store brande var opstået.

'Det er kritisk. Londons brandvæsen er under massivt pres,' skrev Londons borgmester Sadiq Khan, på Twitter.

Her ses huse i brand i Wennington, der er forstad til London. Branden opstod i juli sidste år, hvor der var rekord høje temperaturer. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Her ses huse i brand i Wennington, der er forstad til London. Branden opstod i juli sidste år, hvor der var rekord høje temperaturer. Foto: Ritzau Scanpix

Lederen af ​​Verdenssundhedsorganisationens (WHO) enhed for klimaændringer og sundhed, Dr. Diarmid Campbell-Lendrum, har læst rapporten fra Office for National Statistics.

Hun er ret så bekymret.

»Vi har flere dele af verdens befolkning, der bor i byer, som har en tendens til at være varmere end landdistrikter, og så har vi klimakrisen pålagt oven i købet, så det er en af ​​de ting, vi er særligt bekymrede over,« siger hun til Sky News.