Det er ikke så underligt, hvis du synes, at det var lidt ekstra koldt i sidste uge.

Vi endte nemlig med at ligge syv grader under det normale for årstiden. Men sådan ender det ikke denne uge.

For der ser ud til at være en mildning på vej. Det oplyser meteorolog Martin Lindberg i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

I sidste uge endte den gennemsnitlige temperatur på landsplan lidt under minus tre grader.

Det er det, der er lidt mere end syv grader under det normale for årstiden, forklarer meteorologen.

»Det er meget koldt så tidligt om vinteren,« som han formulerer det.

Nu ser der dog ud til at vente os lidt mildere vejr.

»Den kolde luft over Danmark skubbes mod øst og nordøst, når lavtryk af flere omgange sender svage fronter ind over landet fra vest eller sydvest, ledsaget af lidt sne eller slud,« forklarer Martin Lindberg det i sin vejrkommentar.

Det vil typisk give mellem tre graders frost og tre graders varme de kommende dage.

I weekenden ser det dog ud til, at det kan blive endnu mildere, da temperaturen her kan ende mellem to og syv graders varme.

Det betyder samtidig, at den sne, der ligger rundt omkring, formentlig kan være smeltet væk inden søndag aften.