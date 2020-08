Er du også træt af daglige skybrud, byger og gråt og sjasket sensommervejr?

Ja, så bliver det ikke denne artikel, der bringer dig i bedre humør.

På den positive side kan så nævnes, at du ikke behøver vande hverken græsplæne eller rosenbedet lige med det samme.

Fredag er der nemlig lagt op til endnu en dag med kraftig regn og risiko for lokale skybrud.

Først på dagen bliver det særligt den nordlige del af Jylland, der bliver ramt af kraftig regn.

»Hele miseren skyldes et lavtryk, der er på vej mod Danmark. Derfor skal vi have en front op over landet i løbet af dagen, og den giver en hel del regn til den nordlige del af Jylland.«

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, som tilføjer, at fronten i løbet af dagen trækker ind over resten af landet.

»Når det begynder at klare op, kan der være byger i opklaringen, som kan indeholde kraftige byger. De kan indeholde risiko for skybrud.«

Dagens vejrrodebutik byder på lidt af hver. Regn breder sig op over landet fra sydvest, efterfulgt af lidt opklaring dog med byger. Bygerne kan være med torden og give skybrud.

Se hvor det regner

Se regionaludsigten

Han forklarer, at netop skybrud stort set er umuligt at forudsige, og at stort set hele landet risikere at, at vejrguderne åbner for sluserne i løbet af dagen. Det er faktisk kun Bornholm, som slipper for risikoen for skybrud.

»Men der vil komme regn alle steder. Der er ingen, der går fri,« siger Klaus Larsen.

Lørdag rammer et nyt lavtryk landet, men det bliver ikke så kraftigt, som fredagens.

»Der kommer også regn lørdag, men det bliver en mindre del nedbør, og vi forventer ikke, at der bliver behov for at udsende varsler,« siger den vagthavende meteorolog.

Men alt godt kommer til den, der venter, og der er faktisk en smule godt nyt fra DMI denne fredag morgen.

Næste uge ser nemlig betydelig bedre ud. Selv om det bliver hedebølge og tropenætter, så lover Klaus Larsen sol, tørvejr og kun enkelte byger.

»Næste uge ser lys og dejlig ud. Temperaturerne bliver ikke prangende, men i forhold til denne uge, bliver det dejligt.«