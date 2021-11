Hvis du er ved at være træt af at male dagen blå på en gråvejrsdag, så fortvivl ikke:

Selvom det bliver både gråt, skyet og måske også lidt vådt, når du skal i stemmeboksen senere på dagen, så er der noget af et vejrskifte på vej.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen.

»Vejret i dag bliver fuldstændig det samme som i går (mandag, red.). Der er ingen ændring, men det bliver så også den sidste gråvejrsdag, før der kommer mere turbo på vejret,« siger han.

Et lille lyspunkt har han dog trods alt fundet i dagens vejrudsigt, for i den nordligste og nordvestligste del af Jylland kan solen faktisk godt finde på at titte frem.

»Helt mod nord kan man måske stedvis få solen at se, men i 95 procent af landet bliver det fuldstændig en gentagelse af gårsdagens vejr: Gråt og stedvis måske også lidt vådt,« siger han.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem fire og otte grader, og vinden bliver svag til frisk.

København, Aarhus, Odense og Aalborg

Som altid skal vi til sidst lige have et kig på udsigten for vejret i de fire største byer, men heller ikke her er der meget variation at hente.

»Hvis vi tager de positive briller på, kan jeg ikke udelukke, at der kommer en lille smule sol omkring Aalborg, men overordnet set kommer vejret til at køre i samme rille i de fire største byer: Altså gråvejr. Der sker ikke så meget, og temperauterne kommer til at ligge mellem fem og otte grader,« siger Lars Henriksen.

Men så er det altså tilsyneladende også endelig slut med den nærmest endeløse række af gråvejrsdage.

»Onsdag begynder der at ske noget vest for Danmark, og vi har fronter der nærmer sig. Det betyder, at vi får rodet op i den grå suppe, og de kommende dage bliver noget anderledes. Det bliver mere blæsende, og vi får perioder med regn. Det bliver rigtig efterårsagtig.«

Til gengæld bliver vejret mere varieret, og solen kigger også frem af og til.