Gråt, vådt og skyet. Lyder det som noget, du har hørt før?

Torsdag bliver endnu en af den slags efterårsdage, hvor du vil føle, at november varer i fem måneder.

For vejrguderne har endnu engang hældt en tyk, grå suppe ud over landet.

Og så selvfølgelig også lige en god gang blæst oveni for at understrege, at vi altså befinder os i en af årets mest udfordrende måneder rent vejrmæssigt.

Der er med andre ord ikke meget sol og lys at hente i dagens vejrudsigt fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Vagthavende meteorolog Frank Nielsen taler derimod om en »skyet til overskyet dag med regn fra vest.«

»Det er ikke de store regnmængder, der bliver tale om, men vi får regn af og til,« siger han.

Temperaturerne komme til at ligge i den høje ende – årstiden taget i betragtning – nemlig omkring de ti grader.

Og så bliver det som antydet også ret blæsende med en jævn til hård vind omkring vest.

Men, men … Frank Nielsen har dog et enkelt lyspunkt:

»Den varmfront, der er på vej ind over Jylland, og som giver os det grå og våde vejr, når først Sjælland ved middagstid. Så nogen i de østlige egne kan være heldige at få lidt sol først på dagen,« forklarer han.

Når det er sagt, er der ikke de store regionale forskelle på vejret denne torsdag.

København

»Vejret bliver meget ensartet i dag (torsdag, red.), men København vil nok få lidt morgen- og formiddagssol,« siger Frank Nielsen.

Han forudser dog, at den grå dyne også når hovedstaden omkring frokosttid.

Odense og Aarhus

Gråvejret kommer derimod hurtigere til både Odense og Aarhus. Der er ikke så meget som bare en enkelt sol på vejrkortene for de to byer, men derimod skyer, så langt øjet rækker.

Aalborg

Og der bliver altså ikke meget pariservejr over vejret i Nordens Paris.

Nordjyderne får derimod det mest grå gråvejr af de fire største byer og også en ret kraftig vind.

Og så ville jo være skønt at slutte med en lille opmuntring om, at alt bliver bedre i morgen, men det er der altså desværre ikke meget, der tyder på.

Og dog …

»Fredag bliver lidt det samme med mange skyer og ikke så meget regn. Jeg vil ikke love for meget. Vi tror på, at det bliver mest skyet vejr, men det kunne godt være, at der kommer lidt huller i skydækket i løbet af fredagen,« siger Frank Nielsen.