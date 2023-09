Alt godt kommer til den, der venter, lyder det gamle ordsprog.

Er du én af dem, der ventede tålmodigt på, at sommeren skulle vise sig fra sin lune og solrige side, ja så bliver du belønnet nu, hvor kalenderen ellers siger efterår.

For det fejende flotte, solrige og sommerlige vejr fortsætter.

Sådan lyder det fra DMIs vagthavende meteorologer Anja Bodholdt og Martin Lindberg i en kommentar på vejrtjenestens hjemmeside.

De lover endda, at vejret bliver endnu mere til en tur på stranden, en kold is i skyggen og grillhygge om aftenen.

»Temperaturen vil de kommende dage blot stige, og især torsdag og fredag ser varme ud. Her kan termometeret snige sig helt op til 28 graders varme, hvor det bliver varmest,« lyder det fra de to meteorologer.

Noget af en omvæltning, efter at skolernes sommerferie mange steder nærmest regnede væk. Men hvad skyldes det, at vi nu pludselig får sommervejr her i starten af efteråret?

Det har DMI's meteorologer en god forklaring på.

»Et mægtigt højtryk med centre over det sydlige Skandinavien bevæger sig meget langsomt lidt østpå og holder lavtryk med skyer og regn langt væk fra Danmark,« skriver de og tilføjer:

Et enormt højtryk befinder sig lige over Danmark og sørger for forrygende flot vejr her i starten af efteråret. Foto: DMI Vis mere Et enormt højtryk befinder sig lige over Danmark og sørger for forrygende flot vejr her i starten af efteråret. Foto: DMI

»Meget varm luft strømmer efterhånden op over Danmark fra syd og sydøst.«

Denne tirsdag starter dog tåget eller skyet flere steder, især i Nordjylland.

Men efterhånden klarer det op med en del sol, om end skyerne kan blive hængende ved Jyllands kattegatkyst en stor del af dagen.

Temperaturen kommer helt op på 27 grader flere steder, men ved kyster med pålandsvind bliver det lidt køligere. Vinden tiltager i løbet af dagen og bliver svag til jævn fra sydøst og øst.

Har du fået smag for indian summer, så har DMI gode nyheder til dig.

Det flotte vejr fortsætter nemlig ugen ud.