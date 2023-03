Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forårssol. Lun luft og næsten ingen vind.

Sådan har vejret set ud de seneste dage, og torsdagen bliver ingen undtagelse.

»Der er ikke så meget nyt at sige om vejret i dag (torsdag, red.) Det er ikke den store forandring i forhold til i går,« lyder det næsten undskyldende fra den vagthavende meteorolog hos DMI, Bolette Brødsgaard, torsdag morgen.

Men mon ikke de fleste danskere bærer over med den manglende dramatik fra vejrtjenesten – især når det betyder »frit løb for solen,« som hun udtrykker det.

I de tidlige morgentimer og først på formiddagen ligger der dog en del tågebanker rundt omkring.

Tågen er ikke så tæt, som de seneste dage, hvor DMI varslede om risiko for tæt tåge, men der er alligevel al mulig grund til at passe på.

»Tågen er ikke så tæt som tirsdag og onsdag, og derfor ikke nok til et varsel, men man skal være opmærksom på tågebankerne rundt omkring, som pludselig kan give dårlig sigtbarhed,« understreger Bolette Brødsgaard.

Der er også risiko for pletvis rimglatte veje mange steder fra morgenstunden.

Når solen får overtaget, lyder udsigten ellers bare på »gode muligheder for sol« og dagstemperaturer helt op til ni grader.

Men skynd dig at nyde solen og det fine forårsvejr nu, hvis du har mulighed for det.

Fra og med weekenden får vi nemlig vejret helt fra Nordpolen, og det giver anderledes kølige temperaturer i næste uge, forklarer meteorologen.

»Det bliver gradvis koldere og koldere, og i næste uge kan vi både få dagsfrost og nedbør med slud og tøsne.«

Hun tilføjer, at det afhænger af eventuelle skyer, hvor koldt det bliver, men en skyfri nat i næste uge kunne sagtens ende med minus 10 grader.

Bolette Brødsgaard understreger dog, at prognoserne er usikre i forhold til både vind og nedbør.

»Vi er ret sikre på, at det bliver koldere, men lige nu er det svært at sige, om der også kommer sne og slud. Men man skal altså ikke pakke pelshuen for langt væk endnu.«