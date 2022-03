»Men når forårssolen skinner, bliver jeg glad.«

Der er god grund til at synge Benny Andersens hyldest til foråret denne mandag. For i en tid, hvor der er nok at bekymre sig om, kan vi trods alt glæde os over, at vejrguderne er med os.

Vi har nemlig udsigt til endnu en flot og solbeskinnet forårsdag.

»Det er den samme historie som de seneste dage med solskin over hele linjen,« lyder det fra vagthavende meteorolog på DMI, Henning Gisselø, mandag morgen.

Han lover endnu en flot dag med blå himmel, forårssol og stort set ingen vind. Temperaturerne kommer til at ligge mellem fire til otte grader.

»Det ser ganske fornuftigt ud,« siger Henning Gisselø og forklarer, at de mange dage i træk med flot vejr skyldes et højtryk ude over Nordsøen, som kun meget langsomt bevæger sig hen over landet mod øst.

»Det gør, at vejret stabiliserer sig, og at skyer og nedbør ikke kan dannes. Fronterne med regn og blæst bliver over De Britiske Øer.«

De fire største byer

På dette sted kaster vi normalt et blik på vejret i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Odense og København, men ifølge Henning Gisselø giver det ingen mening denne mandag.

Bortset fra enkelte tåge- og rimbanker i det nordjyske er der nemlig ingen forskel på vejret i de fire metropoler.

»Alle steder står den på solskin, ingen vind og seks til otte grader.«

Faktisk byder denne uge i det hele taget på rigelig med sol og slet ingen nedbør.

Onsdag sker der noget med temperaturerne:

Vest- og sønderjyderne kan få helt op til ti grader, mens resten af landet må nøjes med fire til syv grader.

»Det skyldes, at luften bliver nedkølet af en iskolde Østersø. Samtidig kommer der lidt mere vind, så det vil også få det til at føles lidt køligere. Men det bliver stadig tørt, og der kommer ingen nedbør.«

Bagsiden af medaljen er, at der de kommende dage bliver rigtig koldt om natten.

»Vi får udbredt nattefrost, for der er ingen skyer til at holde på varmen. Især de første nætter bliver kolde og ned til fem til seks grader,« siger Henning Gisselø.

Men selv om det virker markant med så megen sol og forholdsvis høje temperaturer så tidligt på året, så er det ifølge meteorologen slet ikke unormalt så tidligt i marts.

»Selvom marts kan være kold, kan den også være ganske lun. Det er jo her, vi får den første forsmag på foråret.«