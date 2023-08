Nu kan du godt begynde at lede efter solbrillerne.

Efter nogle særdeles våde og ikke mindst blæsende dage er der nemlig nu endelig tegn på, at augustvejret kommer til at minde om noget, vi forbinder med årstiden:

Tørvejr, sol og temperaturer i nærheden af 25 grader.

Ja, det lyder som en vejrudsigt fra en fjern forsommer, men bare vent:

Efter endnu en blæsende onsdag er der udsigt til, at vi kan pakke paraplyerne væk og finde sandaler og solcreme frem igen. I hvert fald for en stund.

»Det ser ud som om, at der er lunere temperaturer og mere solskin på vej,« lyder det optimistisk fra den vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, onsdag morgen.

Han melder om »et pust af varm luft i weekenden« og temperaturer »på den rigtige side af 20 grader.«

»Vi får mere normalt sommervejr. Det tør jeg godt love,« siger han.

Først skal vi dog gennem endnu en blæsende dag onsdag, hvor især de hårdt prøvede nordjyder igen må holde for.

»Vi kan se frem til en noget fredeligere dag i dag (onsdag, red.) i forhold til de seneste dage. Lavtrykket ligger stadig over Oslo Fjord, men det begynder langsomt at bevæge sig mod nordøst, og det får vinden til at aftage,« forklarer han.

Det betyder en skyet og blæsende dag til hele landet, som i den nordlige del af landet kan give kraftige vindstød. DMI har dog onsdag morgen fjernet de tidligere varsel om vindstød af stormstyrke.

»Vinden aftager i løbet af dagen, men det vil stadig være blæsende med en let til frisk vind i hele landet og nordpå op til kuling,« lyder det fra meteorologen.

Temperaturerne er stadig temmelig kølige for årstiden: Beskedne 16–17 grader.

I den nordlige del af landet kan der også komme byger, mens resten af landet slipper med »enkelte byger.«

Allerede torsdag og fredag er der udsigt til, at det efterårsagtige sensommervejr er på retur.

»Torsdag og fredag får vi mere tørvejr og solskin,« siger Klaus Larsen, som melder om »lidt eller nogen sol« torsdag og »nogen eller en del sol« fredag. Temperaturerne går også i den rigtige retning med mulighed for 22 grader fredag.

Og som antydet tegner weekenden faktisk til at blive helt sommerlig.

Her kan de sydlige dele af landet kommer helt op på mirakuløse 25 grader.

Eneste malurt i bærgeret er, at vi ikke slipper for nedbør i form i byger.

»Vi får noget, der minder om mere normalt dansk sommervejr med skiftevis sol og byger,« lover den vagthavende meteorolog hos DMI.