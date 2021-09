Nyd det! Nyd det! For det er snart slut igen.

Du er nemlig stået op til en rigtig dejlig weekend med flot efterårsvejr, sol og pæne temperaturer.

»Vi får et par pæne solskinsdage,« lyder den dejlige besked fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen.

Selvom lørdagen begynder med lidt flere skyer i det sydvestlige Jylland, lover han »en pæn dag med sol til hele landet.«

Weekend indbyder til udendørs aktiviteter.

Tørt med sol og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er opskriften på en smuk efterårsweekend. pic.twitter.com/ZNabHMWWjF — DMI (@dmidk) September 25, 2021

»I de sydvestlige egne skal de væbne sig lidt med tålmodighed, men det skal nok klare op der også. Det er så også her, de får de højeste temperaturer med lige under de 20 grader,« konkluderer Klaus Larsen.

I den øvrige del af landet »står der sol på programmet,« vinden bliver svag til jævn fra nordvest og vest og temperaturerne kommer generelt til at ligge på mellem 14 til 18 grader.

Regionalt er altså ikke de helt store forskelle at komme efter lørdag.

Klaus Larsen lover kort og godt sol til alle, men temperaturmæssigt kommer der et par udsving, forklarer han.

Aalborg

I den nordjyske hovedstad får aalborgenserne de laveste temperaturer med 15 til 16 grader. Til gengæld kan de være heldige at få noget mere sol end de øvrige tre største byer. Byen drager nemlig fordel af at ligge i læ af de norske fjelde, så nordvestenvinden ikke er så kraftig på de kanter, forklarer Klaus Larsen.

Odense

I midten af Danmark får odenseanerne pæne temperaturer med 18 til 19 grader, men også skyet i perioder.

Aarhus

Smilets By får ikke de højeste temperaturer, men 16 til 17 grader og sol stort set hele dagen, er dog heller ikke så ringe endda.

København

Nogenlunde samme billede gør sig gældende i København, hvor der er masser af sol på vejrkortet og en maksimumtemperatur på 17 grader.

Men, men …

Som altid under vore nordlige himmelstrøg gælder det om at benytte lejligheden til at komme ud og nyde det gode vejr, mens vi kan.

I næste uge går det nemlig den anden vej igen.

»Vi må glæde os over en weekend, hvor vi får tanket op, for i næste uge står fronterne i kø,« siger Klaus Larsen.