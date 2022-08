Lyt til artiklen

»Det er lidt en kedel, vi sidder på.«

Sådan lyder den lidt foruroligende melding fra DMI tirsdag morgen på en dag, hvor den varme og fugtige luft stadig hænger tungt over landet.

Meteorologerne varsler risiko for lokale skybrud og kraftige tordenbyger, men vagthavende meteorolog Frank Nielsen indrømmer, at det er så godt som umuligt at forudsige, hvor de rammer.

»Det svarer lidt til at forudsige, hvor i gyden med kogende vand, den næste boble kommer,« forklarer han.

Her faldt aftenens og nattens regn. I dag kan der fortsat komme regn- og tordenbyger rundt omkring Varmt og lummert nok en dagse også https://t.co/WPtHsJdrql pic.twitter.com/wAtw6dvwT7 — DMI (@dmidk) August 16, 2022

»Vi ved ikke rigtigt, hvad der sker. Kun at det kan ske.«

Sikkert er det imidlertid, at hedebølgen fortsætter lidt endnu.

Det er især i Øst- og Sydøstjylland, på Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Møn, at det bliver varmt tirsdag. Her sniger temperaturerne sig op omkring 28 grader.

Det nye er, at varmen kan få følgeskab af en god del vand.

Tirsdagen bliver varm og nok også våd for de flestes vedkommende. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Tirsdagen bliver varm og nok også våd for de flestes vedkommende. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Natten til tirsdag har det allerede regnet mange steder, fortæller Frank Nielsen, som forudser endnu mere nedbør i løbet af tirsdagen.

Og selvom han ikke kan sige præcis, hvor bygerne rammer, så tyder meget på, at det især bliver vådt i den sydlige og vestlige del af landet.

Varslet om risiko for skybrud – altså mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time – gælder for det meste af Vestjylland, det nordøstlige Jylland, Limfjords-regionen, Himmerland og Djursland.

Også hele Nordjylland er dækket af varslet.

»Men det er meget usikkert. Alle skal nok være forberedt på byger, men vores fornemmelse er, at der kommer flest vest for Storebælt,« siger han.

Og hører du til dem, der lider i varmen, så fortvivl ikke:

Der er nemlig et vejrskifte på vejr i løbet af ugen.

»Det er lidt spændende, hvad der sker i løbet af ugen, hvor der kommer et omslag i vejret.«

»Det bliver lidt en overraskelse, når vi nu har vænnet os til disse varmegrader, for nu kan vi se frem til at blive luftet igennem,« siger Frank Nielsen og tilføjer:

»Når vi når frem til lørdag, vil jeg tro, at vi allesammen har fået vand.«