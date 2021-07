Det begyndte allerede i går aftes, og hele natten har man de fleste steder i landet også kunne mærke regnen.

Og lørdag morgen er ingen undtagelse.

»Lige nu regner det rigtig mange steder i landet. Men det er tørt på Bornholm og i Vestjylland her til morgen,« siger vagthavende ved DMI, Trine Pedersen.

DMI har da også varslet kraftig regn, og ifølge Trine Pedersen kan det meget vel være, det bliver sådan. Regnen bliver nemlig ved nogle timer endnu.

Det skyldes en front, der er på vej ind over Danmark, og som bevæger sig meget langsomt mod nord.

Så de sidste, der får tørvejr i dag, er dem, der bor nord for Limfjorden og på kattegatøerne.

»Her skal vi nok op af eftermiddagen, før det holder op. Her skal man være lidt tålmodig« siger Trine Pedersen.

Det kommer dog ikke til at regne konstant de næste timer. Trine Pedersen fortæller, at der vil være opbrud i regnen, og at det i perioder vil regne mindre.