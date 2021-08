Dagens strandvejr bliver mere til våddragter end badedragter.

Den sidste torsdag i august bliver nemlig både skyet og blæsende og måske også med byger.

Sådan lyder den nedslående melding fra DMI på en dag, hvor de fleste af os nok stadig er mest i humør til flot og lunt sensommervejr.

»Vi får generelt en grå og våd dag. Det bliver en blæsende affære, og temperaturerne kommer ikke højere end mellem 14 til 18 grader. Det er jo ikke voldsomme sommertemperaturer. Så det bliver mere som en efterårsdag med regn og rusk.«

Det siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Mette Wagner.

Blæsten bliver let til frisk og stedvis op til hård, og det øger naturligvis også indtrykket af en lidt rå dag, mens nordjyderne må ruste sig til kulingstyrke.

»Det bliver generelt en kølig, blæsende og stedvis grå affære, og det vil nok regne i de østlige egne i løbet af dagen. De heldige får sol først på dagen, men så trækker en grå dyne ind over landet, som stedvis vil give nogle dryp.«

Når det kommer til de kommende dages vejr, forklarer Mette Wagner, at det tyder på »en rodet vejrbiks,« som hun udtrykker det.

»Det er noget af et hovedbrud for os, for det er meget et spørgsmål om, hvor meget nedbør der egentlig kommer. Men der skal nok komme noget,« siger hun og peger på et lavtryk, som stille og roligt har kurs mod Sjælland, og som bevæger sig ind over landet de kommende dage.

»Det giver en del byger de kommende dage.«

Selvom prognoserne er meget usikre på, hvor langt mod vest i Danmark bygerne trækker, så er meteorologen ikke i tvivl om, at weekenden ser noget trist ud.

»Spørgsmålet er, hvor meget regn der er i det,« siger Mette Wagner, som dog lover, at det ikke bliver de skybrudsagtige tilstande, især Sjælland oplevede i sidste uge.

Og det er vel også en slags lyspunkt på en ellers noget mørk augustdag.