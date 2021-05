Lad os begynde med den gode nyhed:

Vi får ikke så dårligt vejr tirsdag, som nogle dele af Danmark var udsat for både søndag og mandag.

Efter et par dage med lokale skybrud, ser tirsdagen ud til at blive en hæderlig dag med 'lidt eller nogen sol' de fleste steder og temperaturer mellem 10 og 15 grader.

Men, men … prognoserne for ugens anden hverdag indeholder også risiko for stedvise byger, som kan være kraftige og med både hagl og torden.

»Nogen vil få en tørvejrsdag, mens andre vil få en byge i ny og næ,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen, tirsdag morgen.

Han forklarer, at dagen begynder med en del skyer de fleste steder, men at der efterhånden kommer lidt huller i skydækket, som giver solen mulighed for at kigge frem.

Den forstyrres dog lidt af spredte byger, som kan falde stedvist.

»I løbet af dagen kan der især vestpå komme kraftige byger med hagl og torden,« siger Lars Henriksen og nævner i den forbindelse, at man omkring Aalborg mandag var meget tæt på at opfylde kriterierne for skybrud.

Tirsdag starter skyet men i løbet af dagen bryder solen frem de fleste steder og så kan der igen komme spredte byger lokalt med hagl og torden 10 til 15 °C, så når vi ikke meget højere i dag… pic.twitter.com/PmL81vGos9 — DMI (@dmidk) May 18, 2021

Tirsdag er det altså særligt jyderne og fynboerne, der risikerer hagl og torden, men bygerne ventes ikke at få en styrke, som de havde over Fyn søndag og over Nordjylland mandag, understreger meteorologen.

Og det lune, stabile og 'rigtige' forårsvejr?

Ja, det har DMI desværre ikke noget af foreløbigt.

»Der er ikke de store ændringer i denne vejrtype lige med det samme. Vi fortsætter med det ustabile majvejr,« lyder det fra Lars Henriksen.