I store dele af Jylland vågner man op til et koldt, vådt og blæsende morgenkys fra vejrguderne.

Der ligger nemlig en koncentreret front over landsdelen, som heldigvis – for jyderne – rejser videre for at besøge både Fyn og dernæst Sjælland.

»Den trækker ind over Sjælland ved formiddagstid, og der bliver den liggende i en god rum tid,« siger Marie Timm, der er meteorolog ved DMI.

Når fronten forlader Jylland vil varmegraderne langsomt stige og i nogle dele af landsdelen kan der komme temperaturer på op til seks grader.

»Solen vil endda kigge frem,« siger Marie Timm.

På Sjælland og Fyn er det en anden historie.

»Øerne vil nok få temperaturer omkring frysepunktet – og lidt under det. Der vil derfor også være risiko for sne,« siger Marie Timm og fortsætter:

»Det er en front med svingende temperament, så der vil være perioder med meget nedbør og perioder med lidt mindre – men det bliver koldt lige meget hvad.«

Den kommende uge vil byde på roligere vindforhold og sol over hele landet.

»Efter fronten kan vi alle se frem til at solen kigger frem fra en næsten skyfri himmel og selvom temperaturen ikke når meget over et par graders varme de fleste steder, vil det føles dejligt, hvis man bare finder en krog med læ og sol,« afslutter Marie Timm.