»Det bliver altså noget af en rodebutik i dag.«

Der er nærmest ikke dét, der ikke er at finde på menuen for dagens vejr, når der bliver kigget ned i prognoserne og modellerne. Og kigges der længere frem, venter der nok et – for mange – deprimerende syn.

Sådan lyder det tidligt fredag morgen fra den vagthavende meteorolog ved DMI Mette Zhang.

Fredagen begynder både med 'lidt sol her og der' og med snebyger rundt omkring.

»Så er det som om, der kommer lidt mere sammenhængende nedbør ind over os fra nordvest i løbet af dagen,« forklarer Mette Zhang.

Nedbøren står til at ramme det jyske først.

»Nedbørsformerne?« spørger meteorologen af sig selv, før hun kommer med et bud:

»Jamen, sne, slud, lokalt regn. Det er rigtig, rigtig svært at sige lige nu, for der svinger modellerne lidt frem og tilbage.«

Mod syd kan der måske være lokal regn, mens jo længere mod øst og nord, man befinder sig, jo mere kan det falde som sne, tøsne eller slud.

»Det bliver nok sådan en lidt træls dag. Med blæst og sjask af den ene eller anden slags. Om det bliver hvidt eller vådt … Vi har siddet og kæmpet med det siden i går, om det er det ene eller andet, og konklusionen er blevet, at det nok bliver lidt af hvert,« forklarer Mette Zhang med et grin.

Derudover tiltager vinden fra vestlig retning, så det kommer til at blive ret blæsende i løbet af dagen.

Flere steder kan den stå på en frisk vind til kuling, mens der især i den sydlige del af landet også være nogle 'rigtig kraftige vindstød', som meteorologen beskriver det.

Temperaturen kommer fredag til at ligge fra omkring frysepunktet og op til fire-fem graders varme, og nogenlunde ens ser det ud for lørdagsdøgnet, hvor det stadig kan komme lidt 'regn eller slud her og der'.

Dog aftager vinden i løbet af dagen.

Kigger man længere ned i vejrprognoserne, ser det ud til, at det mere milde vejr fortsætter i næste uge.

Men det bliver samtidig også noget mere gråt og ustadigt – hvor det hvide snedækkede landskab kan blive udskiftet.

»Det fortsætter med at være ustadigt, for det ser ud som om, fronterne ligger i kø for at skulle passere os vestfra,« forklarer Mette Zhang.

»Og når sådan nogle frontsystemer passerer os, kan det godt puste noget mildere luft op over os fra sydvestlig retning. I hvert fald i perioder. Så det ser ikke sådan super koldt ud i den kommende uge.«

»Men til gengæld ser det så rigtig ustadigt og til tider rigtig blæsende ud,« slutter meteorologen.