Står du op til byger og skyer onsdag morgen, så fortvivl ikke.

Vi får nemlig en dag, hvor det – i hvert fald rent vejrmæssigt – er svært at bevare pessimismen.

»Vi får faktisk en rigtig flot dag. Det havde vi jo også i går, så jeg synes, vi skal gentage succesen.«

Sådan lyder det opløftende budskab fra vagtchef ved DMI, Mette Wagner, onsdag morgen.

For selvom dagen starter med enkelte regnbyger, så forsvinder de hurtigt i løbet af dagen, lover hun, og så får vi nogen eller en del sol til hele landet.

Eneste hår i suppen er, at det også bliver en ret blæsende dag med vind fra en vestlig retning.

»Men det gør ikke så meget, når der er sol fra en smuk blå himmel. Så skal der meget til at ødelægge indtrykket af en rigtig flot dag,« siger Mette Wagner, som lover fem til ni grader.

»Det er jo nærmest lunt. Vi begynder jo også at kunne se små forårsbebudere rundt omkring,« siger hun.

Men, men … Inden vi bliver alt for forårskåde, minder meteorologen om, at der er et par grå og våde dage med en snert af vinter på vej de kommende dage.

Torsdag og fredag bliver nemlig både med skyer, regn og slud.

Derfor bliver onsdagen med Mette Wagners ord en dag, hvor vi kan samle »lidt solvitaminer« inden de to nye bygedage.

Der bliver ikke tale om de store regionale forskelle, men kaster vi et hurtigt blik på de fire største byer, kan vi se, at der er lidt forskel på, hvornår fronten med regn rammer.

Det bliver jyderne, der først må holde for.

København

Hovedstaden – og generelt den østlige del af landet – er her, hvor solen vil skinne længst. Fronten, som kommer og giver gråvejr på ugens to sidste hverdage, rammer nemlig først de østlige egne i løbet af torsdag formiddag.

Aalborg

Til gengæld kommer fronten først til det nordlige Jylland, hvor aalborgenserne allerede sidst på eftermiddagen får flere skyer ind over byen. Det er den front, der skal give regn til Jylland i løbet af aften og nattetimerne, fortæller Mette Wagner.



Aarhus

Skyerne kommer lidt senere til Aarhus, hvor fronten nærmere sig i aften- og nattetimerne. Regnen skulle dog først dukke op torsdag, vurderer Mette Wagner.



Odense

Sidst med ikke mindst skal vi ikke glemme H.C. Andersens fødeby, som også må forberede sig på mere skyet vejr sidst på onsdagen. De skulle dog ifølge DMI først give vand sidst på natten eller torsdag morgen.

Intet varer heldigvis evigt, og weekenden tegner faktisk til at blive rigtig flot.

Et højtryk nærmer sig Danmark sidst på ugen, og det giver ifølge Mette Wagner rigtig gode muligheder for at slå katten af tønden i flot solskinsvejr.

»Det giver flot, flot vejr med sol, men også med nattefrost.«