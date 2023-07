Søndag kan ganske enkelt karakteriseres ved, at det bliver endnu en dejlig varm sommerdag.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader – men trods alt ikke helt ligeligt fordel.

»De højeste temperaturer bliver især i den sydvestlige dele af landet over mod vestkysten, men der vil ikke være ret meget vind, så det meste af landet får rigtigt flot vejr,« siger Trine Pedersen, vagthavende meteorolog hos DMI:

»Vi får dog ikke fuldstændig dybblå himmel, for der ligger lidt højtliggende slørskyer, men det burde ikke ødelægge det helt store.«

30 grader? Der har i de seneste dage været meldinger om, at der søndag kan blive helt op til 30 grader i det sydlige Jylland, Til det siger meteorolog Trine Pedersen ud fra de nyeste prognoser: »Det kan det godt, men varmen ligger især nede syd for grænsen i Tyskland. Jeg vil ikke helt udelukke det, men når vi nu snakker hele landet, vil det være lidt synd og snakke 30 grader.«

Men skyerne er til gengæld et forvarsel om det, der venter forude.

En front ude over Nordsøen, der er på vej ind over Danmark i nat og i morgen.

Som Trine Pedersen fra DMI derfor konstaterer:

»I dag bliver sidste varme, stabile sommerdag i denne omgang, så det er i dag, man skal ud og solbade og til stranden og alt det her,« siger hun.

Selv søndag aften vil der blive varmt. Her et bud på maksimumtemperaturerne kl. 20 ud fra prognoserne. Foto: DMI

Der venter endnu en front onsdag, så de kommende dage kommer til at være i den ustadige afdeling.

Uden at det dog nærmer sig de endog meget våde tilstande tidligere i denne uge.

»Der vil være sol, skyer og byger indimellem. Temperaturen falder lidt igen, og vi kommer ned i 'start-20erne', men det bliver knap så blæsende som i den forgangne uge,« siger meteorolog Trine Pedersen.