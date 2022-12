Lyt til artiklen

Husk hue og vanter, hvis du skal ud at købe julegaver lørdag.

Det bliver nemlig både blæsende og koldt, lydet det fra Danmarks Meteorologiske Institut.

»Det bliver en bidende kold dag, hvor det kommer til at gå gennem marv og ben,« siger vagthavende meteorolog, Anja Bodholdt, og tilføjer:

»Man kan godt komme til at fryse om ørerne.«

For selvom temperaturerne kommer til at ligge på op til fire varmegrader, vil vinden få det til at føles som et sted under frysepunktet, forklarer hun.

Til gengæld er der chance – eller risiko – for, at julestemningen bliver hjulpet lidt på vej af en smule hvidt fra oven.

Det massive skydække over Danmark giver nemlig ikke kun regn og slud, men måske også lidt sne sidst på dagen.

Især i den nordøstlige del af Jylland, hvor det også bliver koldest.

Men, men … lad bare kælken stå i garagen lidt endnu.

Ifølge Anja Bodholdt er der nemlig hverken lagt op til snemænd eller kælketure.

»Det kan jeg godt garantere for, at der ikke er. Det er ikke sne, der bliver liggende,« understreger hun.

Og hvis du håber på sol og lidt lunere temperaturer, kommer du til at vente et stykke tid.

Der er nemlig ikke udsigt til den store vejrmæssige forandring de kommende dage.

»Søndagens vejr bliver stort set en copypaste af lørdagen,« siger Anja Bodholdt.