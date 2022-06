Lyt til artiklen

»Typisk dansk sommervejr.«

DMI lover en lørdag med både regn og byger, men du kan alligevel godt begynde at støve grillen af og forberede dig på en dejlig aften på terrassen.

Lørdag aften bliver nemlig nærmest perfekt til hygge omkring kullene eller gassen.

Trods skyer, regnbyger og smådryp over store dele af landet klarer det op i løbet af eftermiddagdagen, og det hele ender med en flot og vindstille aften.

»Der bliver plads til en hel del sol,« lyder det lørdag morgen fra den vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen, som dog understreger, at dagen – især i det jyske – også kan blive våd.

Og trods heftige byger, bliver det ikke de store nedbørsmængder, der falder.

»Bygerne bliver kraftigst i Jylland, men der kommer nok ikke mere end et par millimeter,« siger han.

Meteorologen lover også en lun dag med omkring 20 til 22 grader.

Og selvom vi allesammen får besøg af enkelte eller flere byger i løbet af dagen, klarer det op i løbet af eftermiddagen og ender i en flot aften med masser af solskin.

Aalborg

Aalborgenserne må døje med en del skyer og byger en stor del af dagen, men ifølge meteorologen passerer de ud på eftermiddagen. Temperaturerne kommer til at ligge omkring de 20 grader.

Aarhus

I Smilets By er der – bortset fra et kort intermezzo lige efter frokost – lagt op til flot sol og 21 grader.



Klaus Larsen forventer dog, at der også her kan dukke enkelte byger op i løbet af dagen.

Odense

Dagen begynder »temmelig skyet« i den fynske hovedstad, men så klarer det op og bliver en flot dag, lover DMI.

København

Jo længere østpå du kommer denne lørdag, jo mere tørt bliver det. Hovedstaden kan derfor glæde sig over en udpræget tør og solrig dag, men kun få skyer og byger.



»Vi har en sydvestenvind, som gør, at fronten trækker ind over landet fra vest, men de østlige egne får nok også et par byger,« siger Klaus Larsen.