Lav en kop te, put dig under dynen og sæt dig med en god bog eller en serie på Netflix.

Vejrmæssigt er der nemlig absolut ingen grund til at bevæge sig uden for denne søndag.

»Temaet er en grå søndag, hvor man skal være glad, hvis man får solen at se.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen, søndag morgen, hvor der altså ikke er udsigt til de store forandringer i prognoserne i forhold til de seneste dage.

Faktisk advarer han også om, at der i morgentimerne kan være lokale tågebanker især i det jyske, hvor sigtbarheden er ned til 200 meter.

»Det er ikke så slemt, at vi varsler for det, men skal man ud at køre i morgen- eller formiddagstimerne, er det en god idé at være opmærksom på, at det kan være tåget,« siger meteorologen.

Tågen letter i løbet af formiddag, men det ændrer ikke på indtrykket af en gråvejrsdag.

»Der vil være en del skyer på himlen, og nogle af skyerne vil kaste byger af sig,« forklarer han og tilføjer:

Dagens vejr bliver ingen solstrålehistorie. Skyer hænger over landet, og der vil være spredte byger, der lokalt kan være med hagl.

»Det er især i den nordlige og østlige del af landet, der er risiko for byger, og bygerne kan lokalt være med hagl.«

Det bliver dog en smule køligere. Sølle tre til seks grader ligger temperaturerne på fra morgenstunden, og i løbet af dagen stiger de ikke mere end et par grader.

Til gengæld er der næsten igen vind.

Hvis du allerede nu er træt af trist og klamt novembervejr, bliver din tålmodighed udfordret den kommende uge.

Her står den nemlig på »udbredt regn«, »vådt og blæsende vejr« og »koldere luft med nattefrost.

»Hvis du ikke allerede har fået vinterdæk på bilen, er det en god idé af få ordnet det nu, for der er risiko for både rim- og isglatte veje i den kommende uge,« siger Jesper Eriksen.