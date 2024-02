Kun en lille smule sol. Spredte byger og måske endda også hagl.

Ved første øjekast er der ikke mange lyspunkter i dagens vejrudsigt fra DMI.

Efter et flot og solrig lørdag tegner det til at blive en skyet, grå og våd søndag.

Hvis du vil gøre dig håb om sol og tørvejr, skal du søge mod Bornholm, hvor man som de eneste i kongeriget vil slippe for bygerne.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem fire og otte grader, og vinden bliver let til frisk vind fra syd og sydøst.

Når det er sagt, så er der måske alligevel en del positive takter i meldingerne fra den nationale vejrtjeneste.

Efter et par vintermåneder med både kulde, sne, storm og masser af regn, går vi nemlig mod mere normale vejrforhold.

»Efter en laaaang periode, hvor der har været ret meget gang i vejrbutikken, ser det ud til, at vi de kommende dage får det lidt mere fredeligt rent vejrmæssigt,« skriver vagthavende meteorolog Henning Gisselø i sin daglige kommentar søndag morgen.

En søndag med mange skyer og byger som kan være med hagl. Bornholmerne får dog tørt vejr og her kommer solen frem Se her hvor bygerne falder: https://t.co/WPtHsJdrql pic.twitter.com/ZQuBNMuZGP — DMI (@dmidk) February 25, 2024

Det betyder – med meteorologens ord – »mere fredeligt med mere almindeligt vejr.«

Og det er ikke bare dig, der er træt af det vilde vintervejr.

Også meteorologerne hos DMI begynder at længes efter mere fredeligt vejr.

»Forstå mig ret, det er ikke fordi vi ikke elsker vildt vejr, for det er det der gør dette job så umådeligt interessant, men det er nu også rart, at det ind imellem er mere fredeligt med mere almindeligt vejr,« lyder det fra Henning Gisselø.

Og selv om der indtil videre ikke har været nogle meteorologer hos DMI, der endegyldigt vil aflyse vinteren og annoncere forårets komme, aner man alligevel et håb om, at det er et spørgsmål om tid, før det sker.

Meteorologen slutter nemlig med disse ord:

»Og når så solen skinner flot, som den gjorde i går lørdag, er der ikke langt til at kunne overbevise sig selv om, at vinteren nu nok alligevel får en ende, og foråret på et tidspunkt melder sin ankomst.«