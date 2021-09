»En rolig og lun septemberdag.«

Det lyder som en helt okay dag rent vejrmæssigt, og det er det også.

For selvom tirsdagen begynder med lidt stedvis morgentåge rundt omkring og derefter lidt skyer til jyderne, er det faktisk svært at bevare pessimismen, når man hører vejrudsigten for de kommende dage.

DMI lover nemlig nogle »ganske pæne dage« denne uge, og frem mod weekenden kommer det nærmest til at ligne sommer.

Tirsdag morgen stedvis tåge og vestpå lidt regn, ellers venter en rolig og lun septemberdag, med lidt eller nogen sol (mest sol mod øst) De kommende dage varmere, torsdag og fredag op nær 25 °C Se 7-døgnsudsigten her https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/RAH9ZpyPon — DMI (@dmidk) September 7, 2021

»Ja, det er ret interessant,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen, som tilføjer:

»Torsdag og fredag kan vi komme tæt på de 25 grader, og det er jo nærmest en sommerdag.«

Det sommerlige vejr begynder allerede onsdag, hvor tempeturerne kommer til at ligge op mod de 22 grader og med »lidt eller nogen sol.«

Men inden vi når så langt, skal vi altså igennem en tirsdag, som vil opleves lidt forskelligt alt efter, hvor i landet du befinder dig.

»Den vestlige del af landet får ret skyet vejr og måske også lidt regn, men i løbet af dagen burde der gå hul i skydækket, så der også kommer sol der,« siger Lars Henriksen.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader.

Mod øst bliver det derimod mere klart med »nogen eller en del sol«, og når landsholdet ved 21-tiden møder Israel i Parken, bliver der god mulighed for en flot aften til at lufte Dannebrog og klaphatten.

»Det ser fint ud i aften med svage vinde og tørt vejr. Vi får en aften med overvejende klart vejr. Der kan godt være lidt skyer, men det er ikke noget, der kommer til at genere. Det bliver ganske fine forhold til en fodboldkamp,« lyder det fra meteorologen.

Anderledes ser det ud på Vestkysten, hvor Nordens største vandsportsfestival Waterz i disse dage løber af stablen.

»De kunne nok godt bruge noget mere blæst end de svage vinde, der er i disse dage,« vurderer meteorologen.

For alle gælder det dog om at nyde det fine sensommervejr, mens det er her.

I løbet af weekenden går det nemlig den anden vej igen, forudser DMI.