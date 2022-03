Flot. Koldt og blæsende.

Det er – kogt ned til tre ord – dagens vejrudsigt fra DMI.

Vi har nemlig udsigt til en virkelig flot forårsdag, som dog også bliver ret blæsende, og derfor også vil føles en kende koldt.

Det forklarer vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen.

»Det bliver en tør og solrig dag, men også temmelig blæsende med en jævn til frisk vind. Det gør også, at det vil føles lidt køligere, end det er.«

Han tilføjer, at vestjyderne kan lune sig med syv til otte grader, mens resten af landet får et par grader mindre.

»Med en sydøstenvind bliver det svært at finde en krog med læ. Det bliver sådan en dag, hvor man står indenfor og tænker, at det er dejligt vejr, og når man så kommer ud, opdager man, at man har fået alt for lidt tøj på,« siger Klaus Larsen.

Men når det er sagt lover han kort og godt »sol fra morgen til aften« til hele landet.

I modsætning til torsdag, hvor sol, vind og især skyer ikke blev ligeligt fordelt, så er der fredag ikke de store regionale forskelle på vejrliget.

»Vestjylland får de højeste temperaturer med seks, syv eller otte grader, mens det bliver koldest i København med bare tre til fire grader.«

Et hurtigt kig på de fire største byer viser da også, at der stort set bare er sol på programmet.

København

Bortset fra det solrige forårsvejr, bliver det som nævnt ikke særligt varmt, og det kommer til at blæse en del med en jævn vind.

Aarhus

Også i den østjyske hovedstad må de finde sig i en del blæst, men ellers også her en flot og solrig dag.

Odense

En flot forårsdag i det fynske med høj sol og omkring seks grader.

Aalborg

Også i det nordjyske får de er ret blæsende dag og kun omkring fem graders varme. Men når man ser den store runde gule sol på DMIs vejrkort, så tegner det sig trods alt også her til en rigtig flot forårsdag. Omend kold og blæsende.

Og det flotte forårsvejr fortsætter skam lidt endnu.

Klaus Larsen lover nemlig også ganske hæderligt vejr i weekenden med sol og endda lidt lunere temperaturer.

Nogle steder kommer termometeret op på ti grader, men det bliver fortsat blæsende, og måske også med enkelte skyer.

Men hvad gør det, når solen skinner? God weekend.