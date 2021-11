Velkommen til en kold, men også rigtig smuk novemberdag.

For det kan godt være, det er mandag, og hverdagen melder sig igen, men det bliver til gengæld en usædvanlig flot én af slagsen.

Ugen begynder nemlig med sol til hele landet.

Sådan lyder den opløftende prognose fra DMIs vagthavende meteorolog, Martin Lindberg.

I hvert fald, når det gælder mandag morgen.

»Vi får solskin i dag. Fra morgenstunden og i løbet af formiddagen er der sol til hele landet med få skyer. Der kan godt være få skyer hist og her, men ellers får vi nogen eller en del sol,« siger han.

Mandag morgen begynder dog med is på bilruden og helt ned til under fem frostgrader. Det kan også give risiko for glatte veje.

Martin Lindberg hæfter sig dog ved, at det er forholdsvis tørt de fleste steder, så det glatte fører begrænser sig højst sandsynligt til meget lokale steder, understreger han.

Vi er stået op til en meget kold morgen. Nogle steder er der målt under fem graders frost. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Vi er stået op til en meget kold morgen. Nogle steder er der målt under fem graders frost. Foto: Presse-Fotos.dk

Men bortset fra det altså en rigtig pæn start på dagen.

Intet varer som bekendt evigt, og ved middagstid kommer der skyer ind over landet fra nordvest.

»I løbet af eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af landet, mens der fortsat er sol i øst,« forklarer Martin Lindberg.

Han kan heller ikke udelukke lidt regn i det nordvestlige Jylland i sidst på eftermiddagen og først på aftenen.

»I aften bliver det skyet i hele landet, og der kommer lidt regn hist og her.«

Et hurtigt kig på de fire største byer viser da også, at der er lidt forskel på, hvor meget sol der kommer i øst og vest.

Aalborg

Den nordjyske hovedstad får nok det mest brogede vejr denne mandag. Sol til morgen og i løbet af formiddagen, men omkring middagstid bliver det mere skyet, og i eftermiddagstimerne melder DMI om helt skyet vejr. I løbet af aftenen kan der måske komme lidt regn. Temperaturerne kommer til at ligge mellem fem og syv grader.

Aarhus

Lidt det samme billede tegner sig for aarhusianerne, men Martin Lindberg melder dog om »lidt mere sol i Aarhus.«

»I løbet af eftermiddagen kommer der skyer fra nordvest, men der skulle ikke komme regn før i aften,« siger han.

Temperaturer mellem fire og seks grader.

Odense

I Odense kan man glæde sig til en udpræget pæn dag med en del sol.

Ifølge Martin Lindberg kommer skyerne nemlig ikke til Fyn, før solen er gået ned.

Temperaturerne bliver ikke prangende: Mellem fire og fem grader.

København

Hovedstaden løber med det bedste vejr på ugens første dag.

»Sol hele dagen, og kun meget lette skyer ind i mellem,« fortæller Martin Lindberg.

Til gengæld bliver luften kølige og temperaturerne topper kun med op til fire grader.