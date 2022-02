Har du det svært med mandage, så glæd dig over, at vejret i det mindste er med dig her på ugens første dag.

Mandag bliver nemlig det positive indslag i en uge, som ellers byder på meget omskifteligt vejr med byger, skyer og også et kort vinterligt islæt.

»Vi får en flot og kølig dag med plads til solen.«

Sådan lyder den helt korte version af dagens vejrudsigt fra vagthavende meteorolog på DMI, Frank Nielsen, mandag morgen.

Han tilføjer dog, at der er lidt forskel på, hvordan sol og skyer fordeler sig.

»Der er et bælte fra Thyborøn og tværs ned til det sydfynske, hvor de får lidt flere skyer,« fortæller han.

Men kør forsigtigt:

Mandag morgen melder både DMI, politi og Vejdirektoratet nemlig om sne- og isglatte veje over det meste af landet.

»Det regnede en del søndag, og selv om der er plusgrader i to meters højde, så kan der sagtens være frost på vejene, så man skal være opmærksom og køre forsigtigt,« lyder advarslen fra Frank Nielsen.

Bortset fra det melder han om en tør dag »med særdeles meget sol« til resten af landet.

Og så bliver mandagen ret blæsende med en frisk til hård vind og ved kysterne op til kuling og med hård kuling i vindstødene.

Frank Nielsen understreger dog, at solen hjælper noget på det overordnede indtryk af mandagens vejr.

Som altid også et hurtigt kig på vejret i de fire største byer.

Aalborg

Ifølge Frank Nielsen er der mandag ikke de store forskelle på vejret regionalt.

Dog understreger han, at aalborgenserne nok er dem af beboerne i de fire største byer, der får det aller flotteste vejr.

»Det bliver solrigt og omkring fem grader. Vinden bliver frisk fra nordvest,« fortæller han.

Aarhus

Også i Aarhus bliver det »stort set solrigt.« Dog med lidt skyer hen ad eftermiddagen, og temperaturer omkring de fem grader.

København

I hovedstaden kan man også se frem til en flot dag med »sol det meste af tiden« og temperaturer, som når op på omkring fem til seks grader.

Odense

I den fynske hovedstad vil det derimod bliver en lidt mere blandet fornøjelse.

Meteorologen fortæller dog, at også odenseanerne kan glæde sig over »perioder med nogen eller en del sol.« Temperaturerne kommer til at ligge på mellem fem til seks grader.

Men det er bare med at nyde det flotte mandagsvejr, så længe det varer.

Tirsdag og onsdag er vi nemlig tilbage til det grå og klamme vintervejr, før »et usædvanligt kraftigt lavtryk« fra Island med orkanvinde sætter skub i en masse kold luft mod Danmark.

Det giver et kort indslag af vinteragtigt vejr torsdag og fredag med kulde og hvidt i nedbøren.