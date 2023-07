Fem ord. Mere behøver den vagthavende meteorolog hos DMI, Hans Peter Wandler, ikke for at beskrive torsdagens vejr.

»En dag med byger, simpelthen,« siger han.

Og altså en dag, der kunne ligne mange af de foregående dage.

Mens man nogle steder i landet nok kan opleve solen fra morgenstunden, har en større gruppe af byger allerede ramt det sydligste af Jylland, Als og Sydfyn.

Sådan ser det ud i eftermiddag. Foto: DMI

I løbet af dagen vil også resten af landet opleve forbipasserede skyer med regn, der kommer fra vest/sydvest.

»Det er sådan set vejret i dag: Lidt eller nogen sol og byger, der driver forbi – nogle af dem kan være lidt hidsige med torden,« siger Hans Peter Wandler fra DMI.

Det har eksempelvis allerede været tilfældet ved Als.

Meteorologen tilføjer, at mængden af byger kan ende med at være større, end hvad der onsdag endte med at komme forbi på bagsiden af den front, der bevægede sig hen over landet.

Og torsdagens byger vil fortsætte en stor del af dagen.

»I Jylland vil det blive ved til ud på eftermiddagen, og længere øst på kan det godt fortsætte lidt ud på aftenen,« siger vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler.

Til gengæld bliver det ganske lunt med temperaturer fra 17 til 22 grader.

Og så runder vi lige til sidst igen den noget vådere front, der gled over Danmark onsdag.

Her har DMI registreret, hvor meget vand der faldt ned.

Her lyder det, at der på Læsø faldt 39 millimeter, hvilket svarer til en halv måneds nedbør. Flere steder ved Roskilde Isefjord faldt der 30-35 millimeter.

Og eksempelvis Måløv ved København fik et regulært skybrud med 17 millimeter på en halv time (der skal 15 millimeter på 30 minutter til et skybrud).

Se onsdagens nedbørsmængder her: