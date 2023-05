Godt nyt til konfirmander, maratonløbere og havefolket:

Solen, varmen og det mere vindstille vejr er på vej, og weekenden bliver med flot forårsvejr, »en del sol« og 20 graders varme.

»Både lørdag og søndag bliver et par pæne dage med højtryk og masser af sol,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen,

Så skal du løbe de godt 42 kilometer gennem Københavns gader eller holde havefest for familien, kan du med sindsro se frem til både lørdag og søndag.

Der går dog lige et par dage, inden maj bliver lige så sød og mild som en højskolesang.

For lad os begynde med den knap så gode nyhed:

Blæsten kommer også onsdag til at gå frisk over ikke bare Limfjordens vande, men stort set over hele det ganske danske land.

Og det kan også godt være, at du skal bevæbne dig med regntøj eller paraply, når du skal hjem fra arbejde sidst på eftermiddagen.

»Det bliver fortsat en blæsende dag med frisk vind. Til gengæld bliver det en lun dag med temperaturer op til små 20 grader,« fortæller Klaus Larsen, onsdag morgen, hvor morgensolen stråler mange steder.

Det bliver den så altså ikke ved med, understreger meteorologen.

»De seneste dage har der ligget et regnvejr over Nordsøen, som i løbet af dagen langsomt bevæger sig mod øst, og det giver regn og mere skyet himmel, end vi er vant til.«

Heldigvis lægger vinden sig torsdag, som bliver med både sol og tørvejr. Måske lidt regn af og til i de sydvestlige dele af landet.

Og så er der ellers lagt op til et par flotte dage hen over weekenden, som begynder allerede fredag med »tørt med nogen eller en del sol.«