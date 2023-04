Lyt til artiklen

Noget er under opsejling ude midt i Atlanterhavet.

Og det 'noget' er en såkaldt atmosfærisk bombe, som vil få stor betydning for det vejr, vi den kommende tid kan forvente at opleve herhjemme.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen.

»Det kommer til at betyde en hel del,« siger han.

Den seneste tid har vi her under skolernes påskeferie haft flere dage med ganske flot vejr med masser af sol, men også dage, der har været ret kolde.

»Man har skullet være i solen, for lige så snart, man kom ind i skyggen, har det været nærmest bidende koldt på grund af den her østenvind, som vi kalder påskeøsten, når den falder omkring påsken,« forklarer Lars Henriksen.

Påskeøsten er ifølge meteorologen som regel tør, og af den grund kaster den ofte ret flot vejr af sig.

Men nu skal det hele til at vende og ændre sig.

Og det skyldes dét, der er ved at ske ude midt i Atlanterhavet:

»Det kommende døgn vil et lille og ubetydeligt lavtryk udvikle sig voldsomt. På bare 24 timer vil lufttrykket falde fra 995 hPa (hektopascal, der er en måleenhed for tryk, red.) til 956 hPa og en såkaldt atmosfærisk bombe er dermed en realitet,« skriver Lars Henriksen i en kommentar på DMIs hjemmeside:

»Når lufttrykket falder med 24 hPa eller mere inde for 24 timer, omtales det sommetider som en atmosfærisk bombe.«

Det er noget, der for alvor sætter gang i de store vejrsystemer ude vestfra.

Men hvad betyder det helt konkret for os i Danmark?

Det kommer Lars Henriksen med en forklaring på:

»Inden for nogle dage, når vi kommer efter påske, vil vi få vinden og luften ind fra vest i stedet for. Og det er et helt andet hjørne, som vi typisk får lavtryk og fronter ind fra,« siger han og tilføjer:

»Så vi skal til at vænne os til et mere ustadigt vejrmønster, når vi kommer ind i næste uge. Med fronter, der går og kommer, for så at klare det op. Så kommer der nye fronter og blæst og regn. Og sådan kører det.«

Selvom vejret bliver mere ustadigt som følge af det, der sker, bliver det dog ikke nødvendigvis koldere, forklarer meteorologen.

Han forklarer videre, at det i øjeblikket er svært at spå om, hvor længe vejret vil være præget af det:

»I løbet af ugen bliver det åbnet op ude vestfra, men hvor langt tid det præcist holder, er altid svært at sige. Det ser dog ud til, når vi kigger i prognoserne, at det ustadige vejr i hvert fald fortsætter hen til næste weekend, så det er en længere periode,« siger Lars Henriksen.