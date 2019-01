Turister i tusindvis flygter fra øerne Koh Tao og Koh Phangang i Thailand i disse timer. Forude venter den tropiske storm Pabuk, der kan sende syv meter høje bølger mod ferieøerne.

En af dem, der har taget flugten, er 21-årige Emilia Paludan og hendes veninde.

»I morges var jeg på Koh Phangang. Nu sidder jeg i en taxa på vej til Bangkok,« siger hun, da B.T. fanger hende på en telefon.

Hun har i de seneste dage haft svært ved at få information om stormen, der kan blive den værste af sin slags udenfor monsuntiden i 30 år.

Men onsdag gik det op for hende, at det var tid til at komme væk, og torsdag morgen satte hun kursen mod havnen for komme ombord på en af de sidste færger, der afgår fra øen inden stormen lukker for færgetrafik.

Men det skulle vise sig at være svært.

»Alle både var booket, men vi tog chancen, og vi kom med nød og næppe med en båd. I land var alle busser booket, så vi har taget en taxa til Bangkok,« siger hun.

Emilia Paludan har været på Koh Phangan i en uge. Efter planen skulle de være rejst videre til den nærliggende ø Koh Tao, men her kan Pabuk komme til at volde endnu større skade.

På Koh Phangang var stemning anspændt onsdag aften, da alvoren begyndte at gå op for de mange turister på øen.

»Der har været en ret presset stemning. Der har været en flugttilstand siden i nat,« siger hun.

Hun fortæller, at det har været svært at få en klar melding på, hvor alvorlig den kommende storm bliver.

»Det er virkelig forskelligt, hvad vi hører. Nogle siger, at det er livsfarligt og andre siger, at vi bare kan blive.«

Ifølge Emilia Paludan er det hovedsageligt turister, der er flygtet fra øen. De lokale er mere fattede.

»Det bliver spændende at se, hvad der sker. Vi er blevet behandlet som om, vi er meget paranoide. Andre backpackere bliver. Så vi er spændt på at se, om vi har overreageret,« siger Emilia Paludan, der er i gang med en større jordomrejse på syv måneder.

Hun fortsætter sin rejse mod Australien. Væk fra Pabuk.