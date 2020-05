Det er med at glæde sig til - og nyde - fredag og lørdag, hvor det bliver helt op til 17 grader, for på søndag bliver det rigtig koldt.

Ifølge TV 2 er der nemlig et markant vejrskifte på vej, og det betyder, at temperaturen på ugens sidste dag vil falde med intet mindre end ti grader.

Vejrskiftet, der vil få arktisk luft til at placere sig henover landet, vil medføre, at der kan komme slud og sågar sne dalende fra himlen.

'Et usædvanligt kuldefrembrud er på vej mod Nordeuropa. Søndag/mandag kan der komme byger i DK - måske med slud og tøsne. Det vil være første gang i 16 år på denne årstid med slud, og får vi sne, skal vi 42 år tilbage,' skriver TV 2's vejrvært og meteorolog Sebastian Pelt på Twitter.

Også hos DMI er meldingen, at der er mulighed for, at der kommer sne lokalt.

Den vagthavende meteorolog fortæller dog til B.T., at DMI på nuværende tidspunkt tror, at det trods alt 'blot' bliver til lidt hagl, slud og byger.

»Men der er lidt usikkerhed i udviklingen, så jeg kan ikke afvise sne - men det bliver nok kun tæt på sne,« siger meteorologen og fortsætter:

»Men én ting er sikkert, og det er, at det bliver en kold søndag, så hvis man skal ud i haven, så er det med at tage en varm trøje på.«

Han fortæller endvidere, at søndag bliver en blæsende dag med kraftige vindstød. De varmeste temperaturer vil ligge på mellem 7 og 10 grader, men når bygerne kommer forbi, vil temperaturen dale.

Søndag begynder med skyer og byger, men byder også på solskin indimellem i løbet af dagen.

Hvis sneen falder, vil det højst sandsynligt ske søndag aften eller natten til mandag.

Derfor ser mandag også ud til at blive en kold affære. Det samme gør tirsdag, men onsdag ser det ud til, at et højtryk vil få vejret til at vende igen. Dette er dog endnu for tidligt at sige med sikkerhed, oplyser DMI.