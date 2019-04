April er som altid en lunefuld og foranderlig måned.

Mens weekenden har budt på temperaturer, der mindede om noget nær sommervarme, så skal man i denne uge til at finde både hue, vanter og halstørklæde frem igen.

Allerede mandag bliver det nemlig blæsende koldt fra morgenstunden, efter en koldfront søndag nat har passeret Danmark fra nord.

Men det er blot begyndelsen. I løbet af ugen bliver det koldere. Meget koldere.

»Der er sket et radikalt skift i vejret fra søndag til i dag,« siger Lars Henriksen, vagtchef hos DMI, og fortsætter:

»Der vil være pænt med sol mandag, men med temperaturer helt nede mellem 6-12 grader, hvilket altså er markant køligere end i weekenden. Derudover vil vinden medvirke til, at det vil føles endnu koldere.«

Men det kolde mandagsvejr er kun begyndelsen på en uge, der byder på alt fra blæst og regnbyer til ligefrem nattefrost og snebyger.

Weekendens temperaturer på omkring 20 grader vil tage et drastisk fald på cirka 15 grader i dagtimerne.

Om natten vil temperaturerne falde til under frysepunktet.

»I løbet af ugen falder den gennemgående dagstemperatur helt ned til mellem 3-7 grader. Derudover vil der falde nogle byger - måske endda vinterlige byger i form af sne, slud og hagl,« siger Lars Henriksen.

Vagtchefen fortæller endvidere, at vi højst sandsynligt skal helt hen i slutningen af næste uge, før vi igen slipper for at stå op til is på bilruderne.

»Først næste weekend vil temperaturerne begynde at stige igen, så det er altså et radikalt vejrskifte, vi har gang i nu. Især for den nordlige del af Sjælland og i Vestjylland, som havde de varmeste temperaturer i weekenden,« afslutter Lars Henriksen.