Vejrmyndighederne i USA har travlt, for millioner af mennesker kan være i fare.

For store dele af USA lider nu under ekstrem varme og voldsomme storme.

Det skriver flere amerikanske medier herunder The Washington Post.

Vejrmyndigheden National Weather Service (NWS) modtog mandag omkring 600 meldinger om ekstremt vejr hele landet over.

Og det voldsomme vejr indebærer blandt andet hagl, brande, oversvømmelser og tornadoer. I alt 120 millioner amerikanere er blevet opfordret til at blive indendørs, hvis de har mulighed for det.

I Wisconsin faldt der kraftige hagl på motorvejen mellem Madison og Milwaukee. Et institut målte haglstenen og konkluderede, at de var de næststørste målt i Wisconsins historie.

I det sydøstlig USA, nærmere Virginia og North Carolina, har der været voldsomme tordenbyger med vindstyrke målt op til 43 meter i sekundet, hvilket resulterede i masser af væltede træer.

En voldsom storm rev tagene af flere huse og førte til tornadovarsler i Chicago, rapporterer blandt andre NBC Chicago. Samtidig raser nogle af de største skovbrande nogensinde i New Mexicos historie.

Views from the O'Leary Webcam at 360 Overwatch tonight at 8:28 p.m. give us an idea of just how far this fire has spread... from the peak to the valley below. The views we're accustomed to will be black come morning. This is why we obey burn bans! #PipelineFire #azwx pic.twitter.com/YRhcKbajpM — NWS Flagstaff (@NWSFlagstaff) June 14, 2022

Hundredvis af mennesker er blevet tvunget til at forlade deres hjem i både Californien og Arizona, også på grund af skovbrande, der er brudt ud. Det skyldes en kombination af tørke, hedebølge og kraftig vind.

Mens nogle steder i landet mangler vand, er der andre steder, hvor præcis det modsatte er problemet. Kombinationen af ​​regn og snesmeltning har resulteret i oversvømmelser i den store Yellowstone Nationalpark. 10.000 måtte evakueres fra parken, skriver AP.

Mange steder i USA har man fået rekordvarme på grund af en hedebølge. De skyhøje temperaturer antages at vare i en eller i værste fald to uger mere. Allerede før denne rekordvarme har der været 30 varmerelaterede dødsfald i Phoenix siden april.

Mens sommervarmen fortsat ikke helt er nået Danmark, så er situationen noget anderledes andre steder i Europa. Blandt andet i Spanien, hvor årets første hedebølge i den grad har fået fat, hvor temperaturerne har været over 40 grader flere steder i landet.

Landet varslede i den forbindelse, at de spanske sundhedsmyndigheder nu opfordrer folk til at blive inden døre og undgå unødvendige udendørsaktiviteter.

Også i et andet sted i Europa har man målt enormt høje temperature. I løbet af fredag og lørdag kan termometrene i den sydlige og vestlige del af Frankrig kan varmen også nå op over 40 graders varme.

Og det er især lørdag, som ser varm ud. Der kan blive tale om en af de varmeste dage, som nogensinde er registreret i Frankrig.

Hedebølgen bliver den mest intense af sin slags i Frankrig, som man har oplevet på noget tidspunkt på denne side af solhverv