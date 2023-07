Flere steder i Sydeuropa er der voldsom varme på vej.

Steder, mange danskere er på vej på ferie til.

Og derfor skal man tage visse forholdsregler, forklarer Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason, over en telefonforbindelse fra en ferie i køligere klima på Island.

»Det er vigtigt, at man passer mere på,« siger han.

I det sydlige Spanien omkring Sevilla og Cordoba bliver der i første del af ugen op mod 43-44 grader. I Malaga frygter de 37 grader torsdag, og på Mallorca venter de 41 grader tirsdag.

Det har fået meteorologiske institut i Spanien, Armet, til at udsende en advarsel.

Men er man alligevel afsted, er der en række ting man bør skrive sig bag øret.

»Man skal undgå at være ude i solen midt på dagen, når den er varmest. Varmen er ekstrem, og man taber meget væske, så her skal man holde sig i skygge og kølige steder. Og slet ikke i solen,« siger Gunnar Gislason og fortsætter:

»Man skal drikke rigeligt med væske – og ikke for megen alkohol og ikke bruge alkohol til hydrering, for alkohol sætter gang i nyrerne, som udskiller væske,« siger han.

Også i Napoli i det sydlige Italien er der hedebølge. Her er det dog »kun« 33 grader, der bager ned over de pizzaglade italienere. Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Også i Napoli i det sydlige Italien er der hedebølge. Her er det dog »kun« 33 grader, der bager ned over de pizzaglade italienere. Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

Man kan sagtens drikke sodavand, saft og andet, så længe man holder øje med kalorierne, lyder det.

»Man skal hele tiden tænke på at drikke væske. Normalt 2-2,5 liter væske om dagen, men her taber man ekstremt meget, så man bør måske drikke 3-4 liter, altså det dobbelte.«

Faktisk bør man i det hele taget holde lidt øje med de lokale, og hvad de gør.

I mange sydeuropæiske lande er der god tradition for en lille 'siesta' midt på dagen efter frokost, når det er varmest.

»Spanierne er jo netop ikke ude midt på dagen, når det er varmest,« siger Gunnar Gislason og opfordrer dig til at gøre det samme.

For ældre og svækkede personer er der dog grund til at være særligt forsigtig. Især hvis man har hjertesygdomme eller er blodtrykspatient.

»Der skal man være ekstra opmærksom på symptomer på væskemangel, som døsighed, hovedpine, træthed og svimmelhed.

Og er man på vanddrivende medicin skal man ligeledes være særligt opmærksom, da man udskiller mere væske.

»Derfor er det også vigtigt at blive nedkølet med ventilatorer eller lignende.«

Men hvor galt kan det gå?

Ret galt, siger forskningschefen, der også er professor i kardiologi og overlæge.

Man kan nemlig blive meget dehydreret.

»I værste fald kan man blive konfus, forvirret og dårlig, få for lavt blodtryk og skulle indlægges på hospitalet.«

Og man skal tage varmen seriøst.

Over 61.000 mennesker døde på grund af hedebølger og andet varmt vejr i Europa i sommeren 2022, viser nye tal fra EUs statistikkontor, Eurostat.